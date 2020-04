Το μεγαλύτερο ενυδρείο του κόσμου άνοιξε τις κάμερές του και υποδέχεται πλέον ψηφιακά επισκέπτες.

Το Ενυδρείο της Τζόρτζια, αφού, αναρτώντας ένα μπάνερ στον ιστότοπό του, γνωστοποίησε πως θα παραμείνει κλειστό εν μέσω πανδημίας, ανακοίνωσε ότι προσφέρει δωρεάν επισκέψεις για το κοινό του.

Μέσω διαδικτύου και από την άνεση του σπιτιού του, ο επισκέπτης του ενυδρείου μπορεί να δει πλάνα από εννιά κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία. Σημειώνεται ότι το ενυδρείο των δέκα εκατομμυρίων γαλονιών θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο και φιλοξενεί τα περισσότερα θαλάσσια είδη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο.

