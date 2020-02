Ένα παγόβουνo αποκολλήθηκε από τον παγετώνα Pine Island Glacier (PIG), στις εσχατιές της Ανταρκτικής, όπως κατέγραψαν οι δορυφορικές εικόνες της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA).

Πρόκειται για ένα πελώριο τμήμα πάγου, 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων - έκταση που ισοδυναμεί με τη Μάλτα, την Ατλάντα ή τρεις φορές το Σαν Φραντσίσκο.

Μία σειρά από μικρότερα ρήγματα που είχαν εντοπίσει οι δορυφόροι της ESA από τις αρχές του 2019, μεγάλωσαν αυτήν την εβδομάδα. Και κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκούριακου, καταγράφηκε ένα σημαντικό ρήγμα ή συμβάν αποκόλλησης στην παγονησίδα του παγετώνα Pine Island. Λίγες ώρες μετά, ένα τεράστιο κομμάτι παγωμένου όγκου είχε αποκολληθεί από τον παγετώνα, δημιουργώντας μια σειρά μικρότερων παγόβουνων - εκ των οποίων το μεγαλύτερο κατάφερε να κερδίσει και ονομασία ως B-49.



«Αυτό που βλέπετε είναι συνάμα τρομακτικό και όμορφο» εξηγεί ο Μαρκ Ντρινκγουότερ, επικεφαλής του τμήματος της ESA Επιστημών της Γης, συμπληρώνοντας πως «είναι σαφές από τις εικόνες αυτές πως (ο παγετώνας Pine Island Glacier) αντιδρά δραματικά στην κλιματική αλλαγή».

Ενώ η αποκόλληση παγόβουνων από παγετώνες είναι μία φυσική διαδικασία, ο Ντινκγουότερ σημείωσε πως ο ρυθμός λιωσίματος των πάγων και αποκολλήσεων που καταγράφονται στη Δυτική Ανταρκτική είναι ταχύτερος από ό,τι είναι καταγεγραμμένο έως τώρα στα δορυφορικά αρχεία.

❄️🔴Cracks in the Pine Island Glacier in Antarctica 🇦🇶 have been growing rapidly over the last days, as can be seen in this #Sentinel1 🛰️🇪🇺 comparison of 02 & 05 February 2020. The glacier has been losing #ice dramatically & experienced a series of calvings in the last 25 years. pic.twitter.com/uKcbZmp45F