Το νέφος στάχτης που μεταφέρεται από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία «έβαψε» τους παγετώνες και το χιόνι στη Νέα Ζηλανδία.



Την ανησυχία της για τις μακροχρόνιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εξέφρασε η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Έλεν Κλαρκ, την Πέμπτη, καθώς φωτογραφίες δείχνουν τις κορυφές των βουνών και παγετώνων της χώρας να έχουν καλυφθεί από ένα καφέ νέφος στάχτης, που μεταφέρεται από τις πυρκαγιές που κατακαίουν την Αυστραλία.



«Η επίδραση της ομίχλης καπνού στους παγετώνες είναι πιθανό να επιταχύνει την τήξη τους» έγραψε στο Twitter η Κλαρκ συμπληρώνοντας «Πώς η τραγωδία μιας χώρας φέρνει δευτερογενή αποτελέσματα».

Υπάρχουν περισσότεροι από 3.000 παγετώνες στη Νέα Ζηλανδία και από τη δεκαετία του 1970 οι επιστήμονες έχουν καταγράψει τη συρρίκνωσή τους κατά σχεδόν το ένα τρίτο, με τις τρέχουσες εκτιμήσεις να προβλέπουν ότι θα εξαφανιστούν εξ ολοκλήρου μέχρι το τέλος του αιώνα.



Ο καθηγητής Άντριου Μάκιντος, επικεφαλής της σχολής γης, ατμόσφαιρας και περιβάλλοντος στο πανεπιστήμιο του Μόνας και πρώην διευθυντής του ερευνητικού κέντρου «Antarctic Research Centre» σημειώνει ότι εδώ και δύο δεκαετίες που μελετά τους παγετώνες της Νέας Ζηλανδίας δεν έχει ξαναδεί τέτοια ποσότητα τέφρας να μεταφέρεται προς την περιοχή της Τασμανίας. Το συγκεκριμένο γεγονός, υποστηρίζει ο επιστήμονας, είναι περισσότερο από πιθανό να αυξήσει το λιώσιμο των παγετώνων κατά 20% με 30%.



«Είναι σύνηθες να μεταφέρεται σκόνη στους παγετώνες της Νέας Ζηλανδία, αλλά θα έλεγα ότι η ποσότητα αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανής. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» σημειώνει ο Μάκιντος και προσθέτει «με ανησυχεί πολύ το γεγονός, όλο αυτό το υλικό να κατακαθίσει στους παγετώνες».



Ο ίδιος είπε ότι το λευκό χρώμα του χιονιού και του πάγο αντανακλά τη θερμότητα του ήλιου επιβραδύνοντας το λιώσιμο και πως όταν το λευκό αυτό «σκουραίνει», οι παγετώνες λιώνουν με ταχύτερο ρυθμό.

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o