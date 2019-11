Πέθανε και ο τελευταίος θηλυκός Ρινόκερος της Σουμάτρας στη Μαλαισία, με το είδος να έχει πλέον εξαφανιστεί στη χώρα.

Η Ιμάν, ο τελευταίος θηλυκός Ρινόκερος της Σουμάτρας στη Μαλαισία, πέθανε σε ηλικία 25 ετών από καρκίνο σε καταφύγιο στο νησί Βόρνεο. Ο τελευταίος αρσενικός Ρινόκερος της Σουμάτρας στη Μαλαισία πέθανε φέτος τον Μάιο. Ο Ρινόκερος της Σουμάτρας κάποτε κυριαρχούσε στην Ασία, αλλά τώρα έχει σχεδόν εκλείψει από την άγρια φύση. Πιστεύεται πως έχουν απομείνει περίπου 100 ζώα και κινδυνεύει με αφανισμό. Η Ιμάν πέθανε στις 17:35, τοπική ώρα, με τις Αρχές της Μαλαισίας να αναφέρουν ότι ο θάνατος του ζώου ήταν φυσιολογικός αλλά το άμεσο αποτέλεσμά του αποτέλεσε σοκ. Η υπουργός Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της χώρας Christine Liew ανέφερε ότι στην Ιμάν δόθηκε η καλύτερη φροντίδα από την αιχμαλωσία της το 2014 ως τη στιγμή που πέθανε.

