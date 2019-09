Η Timberland ανακοίνωσε πως στοχεύει να φυτέψει 50 εκατομμύρια δέντρα σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2025 στο πλαίσιο μιας προσπάθειας προώθησης της αειφορίας.

Η γνωστή εταιρεία ρούχων και υποδημάτων, ξεκινά μία παγκόσμια εκστρατεία με το μήνυμα "Nature Needs Heroes" (Η Φύση Χρειάζεται Ήρωες), αποτίοντας φόρο τιμής σε 12 «οικο-ήρωες» οι οποίοι εργάζονται για μακροχρόνια θετική αλλαγή για το περιβάλλον και τις κοινότητές τους.

Τα προγράμματα θα επικεντρωθούν αρχικά στην Αϊτή, την Κίνα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις ΗΠΑ την Τανζανία και το Μάλι, καθώς και στην υποστήριξη του «Μεγάλου Πράσινου Τείχους», του φιλόδοξου σχεδίου στην Αφρική που προβλέπει τη δημιουργία στο νότιο άκρο της Σαχάρας, ενός τείχους μήκους 8 χλμ. από δέντρα, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της ξηρασίας, της πείνας, των συγκρούσεων και της μετανάστευσης.

Για την εκστρατεία η Timberland συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, GreenNetwork, Tee Aid, Las Lagunas Ecological Park, Trees for the Future, American Forests and Treedom και τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (UN Convention to Combat Desertification).

Η καμπάνια περιλαμβάνει έντυπες και ψηφιακές διαφημίσεις και προβολή στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Από το 2001, η Timberland έχει φυτέψει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δέντρα σε όλο τον κόσμο. «Στη Timberland, έχουμε επίγνωση του αντίκτυπου που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας στον πλανήτη. Και πιστεύουμε ότι ως παγκόσμιο εμπορικό σήμα και ως άτομα, έχουμε ευθύνη να τον κάνουμε καλύτερο» ανέφερε σε δήλωσή του ο Jim Pisani, πρόεδρος του brand. «Ενθαρρύνουμε ανθρώπους παντού να ενταχθούν στο κίνημα προχωρώντας στις δικές τους ενέργειες -μικρές ή μεγάλες- για να γίνουν Ήρωες για τη Φύση» τόνισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ