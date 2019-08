O Μπέι Μπέι, το γιγαντιαίο πάντα του ζωολογικού κήπου της Ουάσιγκτον, έκλεισε την Πέμπτη τα τέσσερα, με τα γενέθλιά του αυτά να είναι τα τελευταία στις ΗΠΑ.

Με την ευκαιρία, το πάντα απόλαυσε ένα παγωμένο γλυκό σε κόκκινο, κίτρινο και μπλε χρώμα, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που μεταδόθηκε ζωντανά προς τέρψιν των φιλόζωων μέσω των «Panda Cam», των webcams που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες γωνίες στον χώρο του και καταγράφουν τον Μπέι Μπέι και τους γονείς του 24 ώρες το 24ωρο.

PARTY ANIMAL: Bei Bei the panda munches on a buffet of treats as he celebrates his fourth birthday at the National Zoo in Washington D.C. Happy birthday, Bei Bei! https://t.co/FJ5YzwTmWp pic.twitter.com/1ev7ZN4CDt

HAPPY BIRTHDAY BEI BEI! The panda turned 4 on Thursday. The team at the Smithsonian's National Zoo made Bei Bei an ice cake with all his favorites including: diluted apple juice, apples, bananas and sugar cane. pic.twitter.com/YffgBkWsvf