Η Beverley Schottenstein ήταν 93 ετών όταν αποφάσισε να κηρύξει πόλεμο στη μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ, την JP Morgan και τους οικονομικούς της συμβούλους, τα δύο της εγγόνια.

Ήταν μια μέρα του Ιουνίου όταν η Beverley μελετούσε μια ανεξάρτητη ανασκόπηση των λογαριασμών της και το έγγραφο επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους της: Οι δύο χρηματοοικονομικοί σύμβουλοί της στην JPMorgan Chase & Co., οι δύο εγγονοί της, που επέβλεπαν περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό της, είχαν αναλάβει μεγάλες προμήθειες τοποθετώντας τα χρήματά σε επικίνδυνες επενδύσεις, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Αν και ορισμένοι συγγενείς της, την προέτρεψαν να μην κινηθεί νομικά, εκείνη ήταν αποφασισμένη, Αυτό που έκαναν οι διαχειριστές των χρημάτων της ήταν λάθος. Έπρεπε να πληρώσουν. Ακόμα κι αν ήταν τα εγγόνια της.

Και πλήρωσαν. Με τη βοήθεια των δικηγόρων της, η Beverley οδήγησε τους εγγονούς της και την JPMorgan ενώπιον δικαστικών διαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής της Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας, γνωστή ως Finra. Ζήτησε 69 εκατομμύρια δολάρια. Μετά από μία διαδικασία που κράτησε μήνες και έληξε τον Ιανουάριο, η επιτροπή εξέδωσε μία απόφαση υπέρ της 93χρονης.

Η διαδικασία διαιτησίας της Finra είναι ιδιωτική και ακόμη και όταν ανακοινώνονται διακανονισμοί, λίγες από τις υποκείμενες κατηγορίες δημοσιοποιούνται. Σε μια σύντομη απόφαση στις 5 Φεβρουαρίου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η μονάδα J.P. Morgan Securities LLC της τράπεζας και τα αδέρφια, Evan και Avi Schottenstein, ήταν υπεύθυνοι για την κατάχρηση του καταπιστευματικού τους καθήκοντος και την πραγματοποίηση δόλιων και ψευδών δηλώσεων.

Οι διαιτητές του διακανονισμού διαπίστωσαν επίσης ότι η τράπεζα και ο Evan Schottenstein ευθύνονται για καταχρήσεις από λογαριασμούς ηλικιωμένων. Διέταξε την JPMorgan και τους τραπεζίτες να πληρώσουν στην Beverley περίπου 19 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ άλλων, για αποζημιώσεις, νομικά τέλη και επιστροφή χρημάτων.

«Έβγαλαν πολλά χρήματα από μένα, αυτά τα παιδιά - πολλά χρήματα», είχε πει η Beverley, σε συνέντευξή της, πριν από την απόφαση. «Δεν είχαν δικαίωμα να προχωρήσουν τόσο πολύ με την JPMorgan. Η JPMorgan έπρεπε να τους σταματήσει, αλλά και αυτή κέρδιζε αρκετά».

Η τράπεζα απέλυσε τα δύο αδέρφια την εποχή που η γιαγιά τους υπέβαλε την καταγγελία της και πλήρωσε τα νομικά τέλη τους στη διαμάχη της Finra.

«Αυτοί οι δύο σύμβουλοι δεν είναι εργάζονται πλέον στην εταιρεία και οι ενέργειές τους δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες μας ως εταιρεία», δήλωσε η Veronica Navarro, εκπρόσωπος της τράπεζας.

Ο Jon Brennan, δικηγόρος των αδελφών, είπε ότι οι εντολείς του πιστεύουν ότι η απόφαση δεν δικαιολογείται από τα γεγονότα ή από το νόμο.

