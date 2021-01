Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επιβεβαίωσε ότι με την Τζέσικα Μπίελ απέκτησαν δεύτερο παιδί.

Σε εμφάνισή του στην εκπομπή της Έλεν ΝτεΤζένερις ο τραγουδιστής και ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι «υποδέχθηκε» με τη σύζυγό του το δεύτερο παιδί τους, τον Phineas.

«Είναι υπέροχος και τόσο χαριτωμένος. Κανένας δεν κοιμάται», δήλωσε αστειευόμενος ο 39χρονος και συμπλήρωσε: «Αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι και ευγνώμονες».

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S