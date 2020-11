Η καταμέτρηση των ψήφων των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ συνεχίζεται αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: ο Κάνιε Γουέστ δεν συγκέντρωσε αρκετές ψήφους για να γίνει πρόεδρος.

Επίσης παρά τις αρχικές ανησυχίες, αποδεικνύεται ότι δεν ασκεί τόση μεγάλη επιρροή. Το όνομα του πάντως είναι τάση στο Twitter, με πολλούς να σχολιάζουν με χιούμορ το πώς θα αισθάνεται για την ήττα του, άλλους να αναγνωρίζουν την προσπάθειά του και άλλους να συμπάσχουν μαζί του.

Η προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού ράπερ και επιχειρηματία για την προεδρία ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι και κάποιοι αμφισβήτησαν ότι θα συμμετάσχει στην κούρσα των εκλογών, και άλλοι ανησύχησαν ότι θα κέρδιζε αρκετές ψήφους. Ο Κάνιε Γουέστ κατάφερε να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος ή υποψήφιος τρίτου κόμματος σε 12 πολιτείες.

Με ένα tweet ο Γουέστ εξέφρασε τη χαρά του την ημέρα των εκλογών επειδή επρόκειτο να ψηφίσει για πρώτη φορά στη ζωή του για πρόεδρο και πραγματικά ψήφισε πρόεδρο κανονικά σε εκλογικό τμήμα, σε κάλπη, στο Ουαϊόμινγκ και δημοσίευσε φωτογραφίες του με το αυτοκόλλητο «I Voted». Ο Γουέστ ήταν υποψήφιος στην Καλιφόρνια, αλλά ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του υποψήφιου προέδρου Ρόκι ντε Λα Φουέντε.

Σε μία από τις φωτογραφίες του το όνομά του διακρίνεται στο ψηφοδέλτιο, το οποίο έχει προστεθεί γραμμένο χειρόγραφα. Το Ουαϊόμινγκ, όπου ο Αμερικανός ράπερ και σύζυγος της πρωταγωνίστριας ριάλιτι, Κιμ Καρντάσιαν διαθέτει ένα ράντσο, δεν ήταν μεταξύ των 12 αμερικανικών πολιτειών που είχαν εγκρίνει τη συμμετοχή του στις προεδρικές εκλογές, ως ανεξάρτητο υποψήφιο.

Σε κάθε περίπτωση, ο ράπερ παραδέχτηκε τελικά ήττα. Από το πρωί της Τετάρτης, ο Γουέστ συγκέντρωσε πάνω από 60.000 ψήφους και δεν κατάφερε να φθάσει πάνω από το 0,5% των ψήφων σε οποιαδήποτε πολιτεία. Στις εκλογές του 2020 εκτιμάται ότι ψήφισαν περίπου 150 εκατομμύρια ψηφοφόροι. «Εμβόλια για τον κορωνοϊό θα πρέπει να δοκιμαστούν στους 50.000 που ψήφισαν τον Κάνιε Γουέστ» αναφέρει ένα σχόλιο στο Twitter.

«Θα αμφισβητήσουν οι δικηγόροι του Κάνιε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στα δικαστήρια;» έγραψε ένας χρήστης. «Αισθάνομαι άσχημα για τον φίλο μου» σημειώνεται σε ένα άλλο σχόλιο. «Γιατί όλοι λένε ότι αισθάνονται άσχημα για εκείνον. Ήταν φανερό ότι δεν θα νικούσε. Αισθάνεστε λύπη για έναν δισεκατομμυριούχο που έχασε σε αγώνα, στον οποίο δεν μπορούσε να νικήσει» ανέφερε ένας άλλος χρήστης.

Πάντως ο Κάνιε Γουέστ φαίνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει την εκστρατεία για τις επόμενες προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τέσσερα χρόνια από τώρα. Ο ράπερ χαμογελά σε φωτογραφία του δίπλα σε έναν εκλογικό χάρτη με τα τελευταία αποτελέσματα και τη φράση: «WELP KANYE 2024» (ένα ρήμα της αργκό από την συγχώνευση των «well» και του «help»), υπονοώντας ότι πιθανόν να είναι υποψήφιος πρόεδρος και στις επόμενες εκλογές.

