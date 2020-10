Η Κιμ Καρντάσιαν έγινε 40 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της με στενούς φίλους και συγγενείς αλλά χάρη στον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, δέχθηκε επίσης μια «επίσκεψη» από τον πατέρα της, Ρόμπερτ, που έχει φύγει από τη ζωή.

Ο Κάνιε Γουέστ ετοίμασε στην Κιμ μια «ξεχωριστή έκπληξη από τον παράδεισο»- ένα μήνυμα γενεθλίων από τον πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, που έγινε γνωστός ως ένας από τους συνηγόρους υπεράσπισης του Ο. Τζ. Σίμπσον, με τη μορφή ολογράμματος.

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου το 2003, δυο μήνες μετά την διάγνωσή του, σε ηλικία 59 ετών.

«Για τα γενέθλιά μου, ο Κάνιε μού έκανε το πιο συμπονετικό δώρο της ζωής μου. Μια ξεχωριστή έκπληξη από τον παράδεισο. Ένα ολόγραμμα του μπαμπά μου», έγραψε η Κιμ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από το ολόγραμμα. «Είναι τόσο σαν ζωντανό! Το είδαμε ξανά και ξανά, γεμάτοι συναισθήματα».

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

«Είμαι ένας περήφανος Αρμένιος πατέρας», λέει το ολόγραμμα στο μήνυμα, κάνοντας αναφορά στην κληρονομιά της Κιμ Καρντάσιαν και τις συνεχείς της προσπάθειες να αναδείξει τα προβλήματα των Αρμενίων.

Ο Ρόμπερτ μιλά στη συνέχεια για όσα έχει καταφέρει η κόρη του στη ζωή της, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων την αφοσίωσή της ως μητέρα, ενώ δηλώνει επίσης περήφανος για την απόφαση της Κιμ να γίνει δικηγόρος «και να συνεχίσει την κληρονομιά μου».

Κι επειδή το δώρο ήταν από τον Κάνιε, ο Ρόμπερτ επαινεί επίσης τον διάσημο ράπερ. «Παντρεύτηκες τον πιο, πιο, πιο, πιο, πιο ιδιοφυή άντρα σε όλο τον κόσμο, τον Κάνιε Γουέστ», λέει το ολόγραμμα.

«Δεν μπορώ να περιγράψω τι σήμαινε όλο αυτό για μένα και τις αδερφές μου, τον αδερφό μου, τη μαμά μου και τους στενούς φίλους μου, να ζήσουμε αυτή την εμπειρία μαζί. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ Κάνιε γι΄αυτήν την ανάμνηση που θα κρατήσει για μια ζωή», έγραψε η 40χρονη σταρ σε επόμενο μήνυμα.

I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. pic.twitter.com/XpxmuHRNok