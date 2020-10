Πληθώρα αντιδράσεων προκάλεσε η επιλογή της Κιμ Καρντάσιαν να διοργανώσει πάρτι γενεθλίων σε ιδιωτικό νησί εν μέσω πανδημίας.

Η σταρ των ριάλιτι και των social media έκλεισε τα 40 σε ένα ιδιωτικό νησί με καλεσμένους πολλούς φίλους και όλη την οικογένειά της. Όμως η Καρντάσιαν βρίσκεται αντιμέτωπη με κριτική για τη διοργάνωση του πάρτι στο εξωτερικό, καθώς δεν κρατήθηκαν αποστάσεις και φυσικά κανείς δεν φορούσε μάσκα.

Η ίδια υποστήριξε ότι το ταξίδι έγινε «μετά από δύο εβδομάδες πολλαπλών εξετάσεων υγείας και ζήτησε από όλους να μπουν σε καραντίνα». Δημοσιεύοντας φωτογραφίες της εκδήλωσης στο Twitter, η Καρντάσιαν είπε ότι της υπενθύμισε με ταπεινότητα το «πόσο προνομιακή είναι η ζωή μου». «Πριν από τον Covid, δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς εκτιμούσε πραγματικά πόσο απλή πολυτέλεια είναι να ταξιδεύουμε και να είμαστε μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Μετά από δύο εβδομάδες πολλαπλών εξετάσεων υγείας και ζητώντας από όλους να μπουν καραντίνα, έκανα έκπληξη στον κύκλο μου με ένα ταξίδι σε ένα ιδιωτικό νησί όπου θα μπορούσαμε να προσποιηθούμε ότι τα πράγματα ήταν φυσιολογικά μόνο για μια σύντομη στιγμή».

Η οργή δεν άργησε να έρθει καθώς την ειδησιογραφία μονοπωλούν ειδήσεις για τον Covid 19 που έχει σκοτώσει περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει παγκόσμια οικονομική καταστροφή και τεράστια απώλεια θέσεων εργασίας.

Πολλοί χρήστες των social media την επικρίνουν πως καυχιέται για το πάρτι. «Ωραία, ενώ άνθρωποι λένε αντίο στους αγαπημένους τους μέσω τηλεφώνου καθώς πεθαίνουν μόνοι τους σε νοσοκομείο, η Καρντάσιαν κάνει πάρτι και το διαφημίζει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... ενώ ο κόσμος υποφέρει. Τόσο ταπεινό», αναφέρει ενδεικτικά ένα σχόλιο. Ένας άλλος χρήστης αναφέρει πως η Καρντάσιαν θα μπορούσε να κάνει ότι θέλει, αλλά πως είναι πρόκληση να το επιδεικνύει και πως έθεσε σε κίνδυνο τόσο τους καλεσμένους και τους εργαζόμενους στο πάρτι, αλλά και τους ντόπιους στο νησί μη τηρώντας το μέτρο της κοινωνικής απόστασης.

Τα tweets και οι επίμαχες φωτογραφίες:

We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW