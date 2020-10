Οι κακές σχέσεις των πρίγκιπα Ουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι ξεκίνησαν πολύ πριν οι σύζυγοί τους μπουν στη βασιλική οικογένεια.

Όταν ο 36χρονος Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ διαχώρισαν το σπίτι και το γραφείο τους από εκείνο του 38χρονου Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον το 2019, η έχθρα ανάμεσα στα δυο αδέρφια άρχισε πλέον να γίνεται εμφανής και στο κοινό.

Ο ιστορικός Ρόμπερτ Λέισι στο νέο του βιβλίο «Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult», τοποθετεί ωστόσο το ξεκίνημα του χάσματος ανάμεσα στους δυο πρίγκιπες πίσω στον πολυτάραχο γάμο των γονιών τους.

«Και τα δυο αδέρφια καταστράφηκαν από την ανατροφή τους, και οι δυο αντέδρασαν βρίσκοντας διαφορετικές λύσεις», λέει ο συγγραφέας, που είναι επίσης ιστορικός σύμβουλος της σειράς «The Crown» του Netflix. «Υπάρχει τόσος πόνος και τραύμα σε αυτή την ιστορία, που ξεκινά ακριβώς στην αρχή της».

Ο Λέισι υποστηρίζει πως οι δυο πρίγκιπες «μεγάλωσαν να είναι κοντά και προστατευτικοί ο ένας με τον άλλο», αλλά άρχισαν να δημιουργούνται εντάσεις καθώς ο Ουίλιαμ προετοιμαζόταν για τον ρόλο του ως μελλοντικός μονάρχης ενώ ο Χάρι έμενε πίσω χωρίς δικό του καθορισμένο ρόλο. Και όταν ο πρίγκιπας Χάρι βρήκε μια σύντροφο στο πρόσωπο της Μέγκαν Μαρκλ, ο Ουίλιαμ τον προειδοποίησε πως το ειδύλλιό τους προχωρούσε πολύ γρήγορα.

«Θεμελιώδης σε όλο αυτό είναι η σύγκρουση αγάπης εναντίον καθήκοντος», εξηγεί ο Λέισι, προσθέτοντας πως τα δυο αδέρφια -που πλέον μένουν σε διαφορετικές χώρες από τότε που ο Χάρι με τη Μέγκαν μετακόμισαν στην Καλιφόρνια έχοντας παραιτηθεί από τα βασιλικά τους καθήκοντα- είναι αντιμέτωπα με «πιθανή τραγωδία» αν δεν συμφιλιωθούν.

«Όλο αυτό συγκρίνεται με την παραίτηση του Εδουάρδου Η' το 1936 και τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997», λέει ο Λέισι. «Είναι τέτοιας κλίμακας. Και είναι μια πρόκληση που ακόμη δεν έχει επιλυθεί».

