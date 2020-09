Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έγραψε ένα άρθρο για το New York Magazine, κατηγορώντας τον φωτογράφο Τζόναθαν Λέντερ ότι τις επιτέθηκε σεξουαλικά μετά από μια γυμνή φωτογράφιση το 2012.

Το 29χρονο μοντέλο περιγράφει πως ταξίδεψε στο σπίτι του Λέντερ στη Νέα Υόρκη για μια «άνευ αμοιβής» φωτογράφιση, κατά την διάρκεια της οποίας πόζαρε με εσώρουχα αλλά και γυμνή, κατόπιν οδηγιών του πρώην ατζέντη της.

Η Ραταϊκόφσκι, που λέει πως ήταν «πολύ, πολύ μεθυσμένη» έχοντας πιει προηγουμένως κρασί με τον Λέντερ, καταγγέλλει ότι ο φωτογράφος «έβαλε τα δάχτυλά του μέσα της» χωρίς την συγκατάθεσή της, ενώ οι δυο τους κάθονταν σε έναν καναπέ μετά την φωτογράφιση.

«Το μεγαλύτερο κομμάτι όσων ακολούθησαν είναι θολό εκτός από το συναίσθημα», γράφει. «Δεν θυμάμαι να φιλιόμαστε, αλλά θυμάμαι τα δάχτυλά του ξαφνικά μέσα μου. Ολοένα και πιο δυνατά, να σπρώχνει με τρόπο που κανείς άλλος δεν με είχε αγγίξει ξανά ποτέ ή με άγγιξε έκτοτε. Πονούσε στα αλήθεια πάρα πολύ».

Η Ραταϊκόφσκι συνεχίζει λέγοντας πως μετά την σεξουαλική επίθεση ο Λέντερ έφυγε χωρίς να πει λέξη. Κατά την ίδια, πέρασε τη νύχτα σε μια από τις κρεβατοκάμαρες που χρησιμοποίησαν για την φωτογράφιση. «Ένιωθα ταυτόχρονα μπερδεμένη επειδή ο Τζόναθαν έφυγε χωρίς να πει λέξη και τρομοκρατημένη πως θα επέστρεφε», γράφει.





Ο φωτογράφος διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ραταϊκόφσκι σε επικοινωνία του περιοδικού μαζί του, χαρακτηρίζοντας τα λεγόμενά της ήταν «πολύ φτηνιάρικα και παιδιάστικα» για να τα σχολιάσει.

Σύμφωνα με το περιοδικό, πρόσθεσε: «Γνωρίζετε για ποιον μιλάμε, έτσι; Αυτό είναι το κορίτσι που ήταν γυμνό στο περιοδικό Treats! και κυκλοφορούσε επίσης γυμνό στο βίντεο του Ρόμπιν Θικ εκείνο τον καιρό. Πραγματικά θέλετε κάποιος να πιστέψει πως ήταν θύμα;».

Σε δήλωση στο Insider, εκπρόσωπος του Imperial Pictures Publishing, που συνίδρυσε ο Λέντερ, έγραψε πως ο φωτογράφος αρνείται τις κατηγορίες του μοντέλου. «Είμαστε βαθιά ενοχλημένοι με τις πρόσφατες ψευδείς δηλώσεις της Ραταϊκόφσκι στο NY Mag στο πλαίσιο της ασταμάτητης ανάγκης της για δημοσιότητα», ανέφερε ο ίδιος.

Ο Λέντερ είπε επίσης στην Daily Mail πως οι ισχυρισμοί της Ραταϊκόφσκι είναι «εντελώς ψευδείς».

Οι ισχυρισμοί του 29χρονου μοντέλου έρχονται τέσσερα χρόνια μετά τις κατηγορίες της Ραταϊκόφσκι εναντίον του Λέντερ πως δημοσίευσε γυμνές πόζες από την φωτογράφιση χωρίς την άδειά της.

Λίγα χρόνια μετά την φωτογράφιση, η Ραταϊκόφσκι έμαθε πως Λέντερ είχε δημοσιεύσει τις φωτογραφίες σε ένα βιβλίο με τίτλο «Emily Ratajkowski», το 2016, χωρίς την άδειά της. Σύμφωνα με το μοντέλο, περιελάμβανε μερικές από τις «πιο αποκαλυπτικές και πρόστυχες Πολαρόιντ που μου είχε τραβήξει».

Σε μια σειρά από μηνύματα στο Twitter, είχε γράψει πως προσπάθησε να αποφύγει να μιλήσει για τον Λέντερ αλλά «αγανάκτησε» όταν έμαθε για το βιβλίο.

Η Ραταϊκόφσκι πρόσθεσε πως το βιβλίο και η χρήση των φωτογραφιών χωρίς άδεια συνιστούν «παραβίαση» και «παράδειγμα του ακριβώς αντίθετου από αυτά που πρεσβεύω».

I've been resisting speaking publicly on the recently released photos by Jonathan Leder to avoid giving him publicity. But I've had enough — Emily Ratajkowski (@emrata) November 30, 2016

This book and the images within them are a violation. — Emily Ratajkowski (@emrata) November 30, 2016

These photos being used w/out my permission is an example of exactly the opposite of what I stand for: — Emily Ratajkowski (@emrata) November 30, 2016

Η γκαλερί Castor στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε επίσης σχέδια της μελλοντικής έκθεσης «Polaroids» που θα περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Ο δικηγόρος του μοντέλου έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην γκαλερί, δηλώνοντας πως δεν είχαν το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών καθώς η Ραταϊκόφσκι υποστηρίζει ότι συμφώνησε να χρησιμοποιούν μόνο μια φορά για ένα συγκεκριμένο περιοδικό.