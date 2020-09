H Κιμ Καρντάσιαν και δεκάδες άλλες διασημότητες ανακοίνωσαν ότι θα «παγώσουν» τους λογαριασμούς τους στα social media για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη διάδοση «μίσους, προπαγάνδας και παραπληροφόρησης».

«Η παραπληροφόρηση που κοινοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει σοβαρό αντίκτυπο», αναφέρει η Κιμ Καρντάσιαν σε δήλωσή της την Τρίτη. Η κίνηση είναι μέρος της εκστρατείας #StopHateforProfit που οργανώθηκε από ακτιβιστές πολιτικών δικαιωμάτων. Οι διασημότητες θα σταματήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στους λογαριασμούς τους για 24 ώρες την Τετάρτη.

«Δεν μπορώ να σιωπήσω, ενώ αυτές οι πλατφόρμες συνεχίζουν να επιτρέπουν τη διάδοση μίσους, προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, που δημιουργήθηκαν από ομάδες για να σπείρουν τη διχόνοια και να διχάσουν την Αμερική. Η παραπληροφόρηση έχει σοβαρό αντίκτυπο στις εκλογές μας και υπονομεύει τη δημοκρατία μας», πρόσθεσε.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation - created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw