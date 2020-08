Στο χειρουργείο οδηγήθηκε ο Σάιμον Κάουελ μετά από ατύχημα που είχε στην αυλή του σπιτιού του με το νέο του ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο Κάουελ, 60 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του η οποία διευκρίνισε ότι «είναι υπό παρακολούθηση και βρίσκεται στα καλύτερα δυνατά χέρια». Η ίδια ανέφερε ότι ο διάσημος παρουσιαστής «έσπασε την πλάτη του» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Σάιμον Κάουελ, γνωστός από την παρουσία του σε επιτυχημένες εκπομπές όπως The X Factor και Britain's Got Talent, βρίσκεται στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του lockdown. Ο Πιρς Μόργκαν, ήταν από τους πρώτους που ευχήθηκαν «πλήρη και ταχεία ανάκαμψη» στον Σάιμον Κάουελ με ανάρτησή του στο Twitter.

So sorry to hear this.

Sounds a very nasty accident.

I wish Simon a successful operation and a full & speedy recovery. https://t.co/RqBwIzVeqR