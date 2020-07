Ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη από την Κιμ Καρντάσιαν, επειδή μοιράστηκε δημοσίως προσωπικές λεπτομέρειες για την οικογένειά τους.

Ο 43χρονος ράπερ κοινοποίησε την «απολογία» του στο Twitter, γράφοντας, «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την σύζυγό μου, Κιμ, επειδή αποκάλυψα δημοσίως κάτι που ήταν προσωπικό ζήτημα». «Δεν την κάλυψα όπως έχει καλύψει εκείνη εμένα. Στην Κιμ θέλω να πω πως ξέρω ότι την πλήγωσα. Σε παρακαλώ συγχώρεσε με. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εδώ για εμένα», πρόσθεσε.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.