Τις πρώτες φωτογραφίες του μυστικού γάμου της πριγκίπισσας Βεατρίκης με τον αγαπημένο της Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι δημοσιοποίησε το παλάτι του Μπάκιγχαμ, και όπως έγινε γνωστό από την ίδια την βασιλική οικογένεια, η διαμαντένια τιάρα που φόρεσε η νύφη ήταν της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Βασίλισσα της Αγγλίας είχε φορέσει την τιάρα αυτή στον γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο. Η εμφάνιση της Βεατρικής την ημέρα του γάμου της φαίνεται ότι ήταν γεμάτη αγάπη από τη γιαγιά της, Ελισάβετ, καθώς και το νυφικό της ήταν επίσης δανεισμένο από εκείνην.

Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q

Το ρομαντικό φόρεμα από ταφτά και διακόσμηση από διαμάντια που φόρεσε η 31χρονη Βεατρίκη ήταν ένα εκλεκτής ποιότητας φόρεμα Peau de Soie από τον Norman Hartnell για την εμφάνιση της Ελισάβετ στην πρεμιέρα της ταινίας «Λόρενς της Αραβίας» στο Λονδίνο το 1962.

«Η βασίλισσα έδωσε αυτήν τη μεγάλη τιάρα ειδικά για την πριγκίπισσα Βεατρίκη. Ήταν πάντα κοντά της», λέει πηγή από την βασιλική οικογένεια.

Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen.



The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947. pic.twitter.com/LEXLdsSlW1