Τον θαυμασμό όλου του ίντερνετ απολαμβάνει ένα φαν της Κέιτι Πέρι για την απόπειρά του να σχεδιάσει εκ νέου το εξώφυλλο από το καινούργιο άλμπουμ της τραγουδίστριας, που επίσης δήλωσε κατενθουσιασμένη.

Το αρχικό εξώφυλλο απεικονίζει την Κέιτι Πέρι με μια μύτη κλόουν, να ακουμπά βαριεστημένα τους αγκώνες της πάνω από το όνομα του άλμπουμ «Smile», το οποίο παραπέμπει σε χαμόγελο.

Ο Πίτερ, ένας 19χρονος αυτοδίδακτος γραφίστας, αποφάσισε να δώσει νέο αέρα στο εξώφυλλο, μεταμορφώνοντας την ριγέ μπλούζα της Κέιτι Πέρι σε μια εντυπωσιακή τέντα τσίρκου αλά American Horror Story και προσθέτοντας πυροτεχνήματα κι ένα τρενάκι λούνα παρκ.

Το σχέδιο του 19χρονου μετά ήδη περισσότερα από 12.400 retweet και 84.000 like, έχοντας αποκτήσει μέχρι και δική του σελίδα στο Change.org, από φανς που ενθουσιάστηκαν με την τέχνη του και ελπίζουν η Κέιτι Πέρι να αντικαταστήσει το υπάρχον εξώφυλλο.

Ο ίδιος είπε στο Insider πως δεν είχε πρόθεση να επανασχεδιάσει το εξώφυλλο, «αλλά μόλις είδα το στοιχείο του κλόουν και τα γραφικά του τσίρκου, είδα νέες δυνατότητες σε διαφορετική κλίμακα». Όπως εξήγησε, χρειάστηκε «μια- δυο μέρες» για να ολοκληρώσει το νέο σχέδιο χρησιμοποιώντας Adobe Photoshop.

Εκτός από χρήστες του Twitter, το καινούργιο εξώφυλλο άρεσε πολύ και στην Iggy Azalea, που σχολίασε: «Είναι τόσο καλό!», αλλά η απόλυτη «έγκριση» ήρθε από την ίδια την Κέιτι Πέρι.

«Σε καλώ για τον επόμενο δίσκο!», έγραψε η τραγουδίστρια, κοινοποιώντας το σχέδιο στον λογαριασμό της στο Twitter, με τον 19χρονο να αποδέχεται την πρόσκληση με ενθουσιασμό, αν και αργότερα δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι η Κέιτι Πέρι μιλούσε σοβαρά.

OH IM ALL FOR THAT pic.twitter.com/6X6jHUV2V8