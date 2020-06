Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στο Μπόλιγουντ, ο Sushant Singh Rajput, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Βομβάη.

Ο 34χρονος πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε, δήλωσε η αστυνομία της Βομβάης, σύμφωνα με το BBC. Έχοντας μια σημαντική καριέρα τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο, ο Rajput είχε εκατομμύρια φανς και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ινδία.

Πολλοί αποτίουν φόρο τιμής στον Rajput, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόρι, ο οποίος τον αποκάλεσε «λαμπρό νεαρό ηθοποιό που έφυγε πολύ σύντομα». «Η άνοδος του στον κόσμο της ψυχαγωγίας ενέπνευσε πολλούς», αναφέρει ο ινδός πρωθυπουργός και δηλώνει σοκαρισμένος από το θάνατό του.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.