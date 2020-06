Οι BTS ανακοίνωσαν ότι κάνουν δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο κίνημα Black Lives Matter και οι φαν τους ανταποκρίθηκαν, συγκεντρώνοντας σχεδόν άλλα τόσα για τον ίδιο σκοπό.

Η δωρεά των σταρ της k-pop και της δισκογραφικής εταιρείας τους, Big Hit Entertainment, ανακοινώθηκε μετά την ανάρτηση με την οποία είχαν καταδικάσει τις φυλετικές διακρίσεις, εν μέσω του κύματος διαδηλώσεων που σαρώνει τις ΗΠΑ αλλά και άλλες χώρες, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

«Είμαστε ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις. Καταδικάζουμε τη βία. Έχουμε όλοι το δικαίωμα του σεβασμού», ανέφεραν σε εκείνη την ανάρτηση, ενώ ακολούθησε η δωρεά στο Black Lives Matter, το κίνημα κατά της βίας και του συστημικού ρατσισμού.

Έπειτα από αυτό, οι φαν των BTS- γνωστοί ως ARMY- έκαναν trend στο Twitter το hashtag #MatchAMillion, κάνοντας καμπάνια για να συγκεντρώσουν το ίδιο ποσό που δωρίζει το αγαπημένο τους συγκρότημα.

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Μέσα σε 24 ώρες, οι δωρεές είχαν ξεπεράσει τα 817.000 δολάρια, σύμφωνα με τη συλλογικότητα One In An Army, που ήταν η αιχμή του δόρατος αυτής της καμπάνιας.