Κάθε καλοκαίρι, ο Μπιλ Γκέιτς συνηθίζει να προτείνει βιβλία για διάβασμα, ωστόσο το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερο καθώς τα πάντα επικεντρώνονται γύρω από τον κορωνοϊό.

Ειδικότερα στη φετινή λίστα του, ένα από τα βιβλία που προτείνει ερευνά και εξηγεί την προηγούμενη παγκόσμια πανδημία, ένα άλλο μιλά για το πώς επιχειρήσεις και κυβερνήσεις μπορούν να αντεπεξέλθουν σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, ένα τρίτο διδάσκει πώς μπορούμε να ανακάμψουμε ακόμη και από το χειρότερο ψυχικό τραύμα. Και κατά πώς συνηθίζει, έγραψε μια σύντομη βιβλιοπαρουσίαση για κάθε μία από τις προτάσεις του.

The 1918 influenza outbreak is the closest comparison to what we’re living through right now. John Barry does a great job explaining the realities and lessons of that devastating pandemic. https://t.co/dG1RKAK0in

Για το «The Choice» της Dr. Edith Eva Eger, ο Γκέιτς γράφει ότι «αυτό το βιβλίο είναι εν μέρει απομνημονεύματα και εν μέρει οδηγός διαχείρισης τραύματος». Εξηγεί ότι το διάβασε κατόπιν προτροπής της Μελίντα Γκέιτς. «Η Έγκερ ήταν μόλις 16 χρόνων όταν η ίδια και η οικογένειά της στάλθηκαν στο Άουσβιτς. Επέζησε απίστευτων τρομακτικών καταστάσεων (σ.σ. δεν ξαναείδε ποτέ τους γονείς της), μετανάστευσε στις ΗΠΑ και έγινε ψυχαναλύτρια. Το μοναδικό παρελθόν της τής δίνει εντυπωσιακή διορατικότητα, και πιστεύω ότι πολλοί θα βρουν, τώρα, ανακούφιση στις προτάσεις της για το πώς να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις» επισημαίνει.

Melinda recommended that I read The Choice, and I’m glad she did. I think many people will find comfort right now from Dr. Edith Eva Eger's suggestions on how to handle difficult situations. https://t.co/GzeUnPsw1w