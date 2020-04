Χωρίς ειδικά εφέ, φωτισμούς και κυρίως χωρίς live κοινό, αλλά με εκατομμύρια κόσμου να τους παρακολουθεί ζωντανά από το σπίτι, οι Rolling Stones ερμήνευσαν το «You can't always get what you want» κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους online συναυλίας «One World: Together At Home».

Έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από τη στιγμή εκείνη που οι «γερόλυκοι της Ροκ» ερμήνευσαν για πρώτη φορά το κλασικό, πλέον, κομμάτι τους «You can't always get what you want».

Όπως τότε, αλλά τώρα χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον, από το σπίτι του ο καθένας, ερμήνευσαν με το ίδιο πάθος το κομμάτι και πριν από λίγες ώρες, συμμετέχοντας και αυτοί στην παγκόσμια συναυλία, που διοργάνωσε η Lady Gaga, το «One World: Together At Home».

Το τραγούδι ξεκίνησε με μια οθόνη χωρισμένη στα τέσσερα. Πρώτα ο Μικ Τζάγκερ ξεκίνησε να τραγουδά και να παίζει ακουστική κιθάρα. Στη συνέχεια τον ακολούθησε ο Κιθ Ρίτσαρντς, επίσης με ακουστική κιθάρα και ο Ρόνι Γουντ.

Ο Τσάρλι Γουότς, τελευταίος, έπαιξε εικονικά ντραμς χρησιμοποιώντας ένα μαύρο κουτί.

Προφανώς, κάποια μέρη αν όχι όλο το τραγούδι ήταν προ-ηχογραφημένα, αλλά οι Rolling Stones κατάφεραν για μία ακόμα φορά να εμφανιστούν σαν μία μπάντα τεράστιου βεληνεκούς είτε είναι ταυτόχρονα μαζί στη σκηνή είτε πάλι χιλιόμετρα μακριά.