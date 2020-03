Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να μάθουν να ζουν κλεισμένοι σε ένα σπίτι, λόγω της καραντίνας για τον κορωνοϊό. Την ίδια ώρα, ένας δισεκατομμυριούχος έκρινε σκόπιμο να μοιραστεί τα δικά του... δεινά.

Ο Ντέιβιντ Γκέφεν είναι «απομονωμένος» σε ένα πλωτό παλάτι. Το γιοτ του, Rising Sun, που αξίζει 590 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται στην Καραϊβική. Η ανάρτηση του ιδρυτή της DreamWorks- ο οποίος έχει περιουσία 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes- προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στα social media.

«Ηλιοβασίλεμα χθες. Απομονωμένος στις Γρεναδίνες για να αποφύγω τον ιό. Ελπίζω να είστε όλοι ασφαλείς», έγραψε ο Γκέφεν στους 84.000 followers του, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του γιοτ του και τον ήλιο να δύει στο φόντο.

