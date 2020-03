Εν μέσω της παγκόσμιας απειλής του κορωνοϊού κι ενώ η επιστημονική κοινότητα δίνει αγώνα για την ανάπτυξη του εμβολίου που θα σώσει εκατομμύρια ζωές, η M.I.A. επέλεξε την πιο λάθος στιγμή για να δηλώσει την αντίθεσή της στον εμβολιασμό.

Η διάσημη Βρετανή ράπερ με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα προέβη σε μία σειρά από αμφιλεγόμενα tweets, όπου έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι «Αν πρέπει να επιλέξω το εμβόλιο, θα επιλέξω τον θάνατο».

Όταν ένας follower την κατηγόρησε ότι ανήκει στο αντι-εμβολιαστικό κίνημα, εκείνη απάντησε: «Ναι, στην Αμερική με ανάγκασαν να εμβολιάσω το παιδί μου πριν από το σχολείο. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα, να μην έχω την επιλογή, ως μητέρα. Δεν θέλω ποτέ ξανά να το νιώσω. Ήταν τόσο άρρωστος για 3 εβδομάδες και μετά οι γιατροί τον πλάκωσαν στα αντιβιοτικά για να του ρίξουν τον πυρετό από 3 εμβόλια».

Έπειτα πρόσθεσε: «Ως ενήλικας έχεις επιλογή. Μέχρι τότε έχεις χτίσει το ανοσοποιητικό σου. [...] Μην πανικοβάλλεστε, είστε ok. Δεν θα πεθάνετε. Μπορείτε να τα καταφέρετε χωρίς να επιβαρύνετε τα συστήματα υγείας. Απλώς πάρτε ανάσες. Θα είστε ok. Μπορείτε να τα καταφέρετε χωρίς να πηδήξετε μέσα στη φωτιά. Είστε μια χαρά. Όλα τα εμβόλια που έχετε ήδη κάνει αρκούν».

