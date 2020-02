Ο Ντουέιν Γουέιντ είπε πως η κόρη του γνώριζε ότι ήταν transgender από την ηλικία των τριών ετών.

Ο Αμερικανός πρώην παίκτης του NBA, που έχει τέσσερα παιδιά με την σύζυγό του, Γκάμπριελ Γιούνιον, αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξη στην Έλεν Ντε Τζένερις, με αφορμή την προβολή ντοκιμαντέρ για την οικογένειά του, πως η 12χρονη κόρη του, Zaya, είναι transgender.

Η ιστορία του προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις, ανάμεσά τους και πολλά μηνύματα μίσους, οπότε ο Ντουέιν Γουέιντ αποφάσισε να μιλήσει εκ νέου για το ζήτημα στην εκπομπή Good Morning America.

Όπως εξήγησε, η κόρη του δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα. Σχολιάζοντας την αντίδρασή της, ο Γουέιντ είπε: «Είναι το παιδί που θέλει να εστιάζει στο σχολείο. Είπε, "Έκανα coming out σε όλους στο σχολείο μου επειδή ήθελα να είμαι ο εαυτός μου. Νιώθω ευγνώμων που μπορώ να είμαι ο εαυτός μου". Με την σύζυγό μου λατρεύουμε το γεγονός πως δεν χρειάζεται να κρύβει το ποια είναι».

Στη συνέχεια ανέφερε πως πάλεψε μέσα του για το αν θα αποκαλύψει δημοσίως την ταυτότητα της κόρης του, λόγω της ηλικίας της.

«Δυσκολεύτηκα να αποφασίσω αν ήθελα να μιλήσω σχετικά. Ήξερα πως αν το πω, θα πυροδοτούσε μεγάλη συζήτηση. Παλέψαμε με αυτό, επειδή είναι 12 ετών, τι θα πει ο κόσμος για μια 12χρονη που πήρε μια απόφαση ζωής. Αλλά γνωρίζουμε το παιδί μας και είναι καθήκον μας ως γονείς να βρούμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε. Μιλήσαμε με ανθρώπους και ψάξαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε, όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά και άλλους ανθρώπους σε αυτό το ταξίδι», είπε ο διάσημος μπασκετμπολίστας.

Ο Ντουέιν Γουέιντ παραδέχθηκε επίσης πως πριν το coming out της Zaya είχαν πλήρη άγνοια για τα θέματα των τρανς, κάτι που τον ώθησε με την σύζυγό του να κάνουν ενδελεχή έρευνα.

«Υπήρξα και ο ίδιος το άτομο που έλεγε όλες τις λάθος φράσεις και λέξεις. Ήταν για εμάς μια διαδικασία το να καθίσουμε κάτω με την κόρη μας και να ανακαλύψουμε ποια είναι και τι της αρέσει, και να μην τις φορτώσουμε πράγματα, επειδή ως γονείς εναποθέτουμε τις ελπίδες και τους φόβους μας στα παιδιά μας», σημείωσε ο ίδιος.

«Αποφασίσαμε να την ακούσουμε και μας καθοδηγεί εκείνη σε όλο το ταξίδι. Το γνωρίζει εδώ και εννέα χρόνια. Το ξέρει από τότε που ήταν τριών ετών, οπότε της κάναμε ερωτήσεις και μάθαμε. Αλλά το γνώριζε», κατέληξε ο Ντουέιν Γουέιντ.

FULL INTERVIEW: NBA superstar @DwyaneWade opens up to @robinroberts about daughter Zaya’s gender identity and why it was important to feature this journey his new @ESPN documentary. https://t.co/ZdCAUU3gAQ pic.twitter.com/Bf6xUJQvcx