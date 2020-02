Οι Backstreet Boys μίλησαν για το «κρυφό νόημα» πίσω από διάσημα τραγούδια τους και αν ο Ράιαν Γκόσλινγκ επρόκειτο να γίνει κάποτε μέλος τους.

Το γνωστό boy band, που αποτελείται από τους Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean και Howie Dorough, πήγε στην εκπομπή Watch What Happens Live Tuesday, όπου παραδέχθηκαν πως δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό νόημα πίσω από τους στίχους του «I Want It That Way».

Στη διάρκεια του επεισοδίου, ένας φαν πήρε τηλέφωνο και ρώτησε: «Στο τραγούδι "I Want It That Way", γιατί λέτε "I never want to hear you say/I want it that way'? [σ.σ. Ποτέ δεν θέλω να σε ακούσω να λες/το θέλω έτσι"]. Με ποιον τρόπο το θέλετε;». Ο παρουσιαστής συμφώνησε πως ήταν μια καλή ερώτηση και ζήτησε επίσης απάντηση.

«Αρχικά όλο το τραγούδι δεν βγάζει κανένα νόημα», παραδέχθηκε ο McLean. «Υπήρχε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού που όντως έβγαζε νόημα και ευτυχώς αποφασίσαμε να επιστρέψουμε σε εκείνη που δεν βγάζει. Δεν νομίζω πως θα γινόταν τόσο μεγάλη επιτυχία αν έβγαζε νόημα», απάντησε γελώντας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Finally! The true meaning behind the lyrics 😂 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Watch What Happens Live! (@bravowwhl) στις 11 Φεβ, 2020 στις 8:30 μμ PST

Οι τραγουδιστές εμφανίστηκαν επίσης στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον όπου ο παρουσιαστής τους ρώτησε για διάφορους μύθους σχετικά με το συγκρότημα, ανάμεσά τους και αν ο Ράιαν Γκόσλινγκ επρόκειτο να γίνει το έκτο μέλος του γκρουπ.

«Είναι αλήθεια πως ο Ράιαν Γκόσλινγκ ήταν σχεδόν μέλος των Backstreet Boys ή είναι μια ακόμη φήμη του ίντερνετ;», ρώτησε ο Τζίμι Φάλον.

«Ξέφυγε εντελώς αυτό», απάντησε ο McLean, εξηγώντας πως όταν πρωτοξεκίνησε το συγκρότημα, ζούσαν στην ίδια πολυκατοικία με τον Γκόσλινγκ, που τότε πρωταγωνιστούσε στο Mickey Mouse Club με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Τζάστιν Τιμπερλέικ.

«Παίζαμε όλοι μαζί μπάσκετ σχεδόν καθημερινά και του είχα πει πως η μπάντα είχε ξεκινήσει. Του είπα πως οι Backstreet Boys θα γίνουν πολύ μεγάλοι και μου απάντησε, "Αδερφέ, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό...". Έκανε λάθος», σημείωσε ο McLean. «Όντως έγινε, αλλά ποτέ δεν επρόκειτο να περάσει από οντισιόν. Με κάποιον τρόπο ο Τύπος το παρερμήνευσε και μετά έγινε θέμα», πρόσθεσε ο 42χρονος τραγουδιστής.