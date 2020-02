Μια φωτογραφία που τράβηξε η Σαρλίζ Θερόν στην φετινή τελετή των Όσκαρ έρχεται να προστεθεί στην επική σέλφι από την απονομή του 2014 δια χειρός τότε Έλεν Ντε Τζένερις.

Η 44χρονη ηθοποιός, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου με την ταινία «Bombshell» πήγε στην τελετή απονομής συνοδευόμενη από την μητέρα της, κάτι που έκαναν και άλλοι διάσημοι, ανάμεσά τους οι Λόρα Ντερν, Μπραντ Πιτ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και πολλοί ακόμη.

Η Σαρλίζ Θερόν έβγαλε μια σέλφι στην οποία φαίνονται η μητέρα της, Γκέρντα, ο Τομ Χανκς με την σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον, η Σάλμα Χάγιεκ, η Ρετζίνα Κινγκ και ο Ράμι Μάλεκ, ενώ στο βάθος διακρίνεται και ο Κιάνου Ριβς.

Για την ιστορία, η σέλφι που είχε τραβήξει το 2014 η παρουσιάστρια τότε της απονομής Έλεν Ντε Τζένερις με τους Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζένιφερ Λόρενς, Τζάρεντ Λέτο, Μέριλ Στριπ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Αντζελίνα Τζολί και Λουπίτα Νιόνγκο κατάφερε να σπάσει ρεκόρ στο ίντερνετ ξεπερνώντας τα 1,076,971 retweets μέσα στην πρώτη ώρα που αναρτήθηκε στα social media.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap