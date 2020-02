View this post on Instagram

New commercial for @dolcegabbana Is out, Dolce Shine🌺 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 @d.casseluxxi #devacassel #monicabellucci @monicabellucciofficiel #vincentcassell @vincentcassel #dolcegabbana #shine #flowers #dolceshine