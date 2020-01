Ο Πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως διατηρεί καλή διάθεση αλλά και την αίσθηση του χιούμορ του εν μέσω της συνεχιζόμενης αναταραχής στη βασιλική οικογένεια.

Κατά την πρώτη επίσημη εμφάνισή του μετά από την ανακοίνωση ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μέγκαν Μάρκλ, αποποιούνται τους πριγκιπικούς τους ρόλους, κατάφερε να χαμογελάσει σε ξαφνική ερώτηση που του έγινε για το πώς πάνε τα πράγματα.

Κατά την εμφάνισή του στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο για την κλήρωση των ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι 2021 και των τουρνουά ανδρών και γυναικών σε αναπηρικά αμαξίδια, ο Δούκας του Σάσεξ ρωτήθηκε από έναν ρεπόρτερ: «Πώς πάνε οι συζητήσεις για το μέλλον σας;». Ο Χάρι δεν απάντησε, ωστόσο πηγές του παλατιού που βρίσκονταν παρούσες στη διοργάνωση ανέφεραν ότι γέλασε με την προσπάθεια του δημοσιογράφου να μάθει τι γίνεται στα παρασκήνια.

Watch live here on Twitter as The Duke of Sussex hosts The Rugby League World Cup Draw from Buckingham Palace.

Earlier this morning The Duke met young people playing Rugby in the gardens of the Palace. pic.twitter.com/ZdvDzRP9UN — The Royal Family (@RoyalFamily) January 16, 2020

Ο 35χρονος Χάρι, είχε χριστεί ως προστάτης του πρωταθλήματος Ράγκμπι το Δεκέμβριο του 2016, διαδεχόμενος τη γιαγιά του, Βασίλισσα Ελισάβετ, που κατείχε τον ρόλο για 64 χρόνια.

Πριν από τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι 2021 που μεταδόθηκαν από τα κανάλια της Βασιλικής Οικογένειας στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε με εκπροσώπους από τα 21 έθνη που συμμετείχαν στο τουρνουά. Παρακολούθησε επίσης παιδιά από ένα τοπικό σχολείο να παίζουν ράγκμπι στους κήπους του Μπάκιγχαμ.



Αργότερα, μέσα στο παλάτι, ο Χάρι μίλησε για την επίδραση που είχε το άθλημα γι 'αυτόν. «Και όχι μόνο συνεχίζω να βλέπω τον αθλητισμό να αλλάζει πραγματικά τις ζωές αλλά και να σώζει ζωές. Για μένα και για πολλούς από εσάς, είτε πρόκειται για Ράγκμπι Λιγκ είτε για αθλητισμό γενικά. Θα πρέπει να βρίσκεται στη ζωή του καθένα αν είναι δυνατόν σε κάθε ευκαιρία» είπε.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι είναι η κορυφαία διοργάνωση του πρωταθλήματος ράγκμπι και θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2021 σε 17 πόλεις σε όλη την Αγγλία. Είκοσι μία χώρες, όπως η Αυστραλία, τα νησιά Κουκ, τα Φίτζι, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Τζαμάικα, η Ιταλία, η Ιρλανδία, ο Λίβανος, η Νέα Ζηλανδία, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Σαμόα, η Σκωτία, η Τόνγκα και η Ουαλία, θα διαγωνιστούν για την παγκόσμια διάκριση. Θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά στην ιστορία του τουρνουά που θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα αγώνες ανδρών και γυναικών σε αναπηρικά αμαξίδια.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσαν μια δήλωση την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώνοντας την πρόθεσή τους να «χαράξουν έναν προοδευτικό νέο ρόλο μέσα σε αυτό το θεσμό». Ενώ η Μέγκαν επέστρεψε στον Καναδά και τον Άρτσι, ο Πρίγκιπας Χάρι παρέμεινε στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τη γιαγιά του, Βασίλισσα Ελισάβετ, τον πατέρα του Πρίγκιπα Κάρολο και τον αδερφό του Πρίγκιπα Γουίλιαμ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Roll on @RLWC2021! 🏉🏆👏



The Duke of Sussex is joined by Dame Katherine Grainger and @Jason15Robinson OBE as the #RLWC2021 groups are drawn live from the Throne Room of Buckingham Palace. pic.twitter.com/YMbko82qOR — The Royal Family (@RoyalFamily) January 16, 2020



«Σήμερα, η οικογένειά μου είχε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις για το μέλλον του εγγονού μου και της οικογένειάς του» είπε η 93χρονη Βασίλισσα σε δήλωσή της συμπληρώνοντας ότι «η οικογένειά μου και εγώ υποστηρίζουμε πλήρως την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσει μια νέα ζωή ως νέα οικογένεια».

«Αν και θα προτιμούσαμε να παραμείνουν μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, σεβόμαστε και κατανοούμε την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή ως οικογένεια ενώ θα παραμείνουν ένα πολύτιμο κομμάτι της οικογένειάς μου».

Με πληροφορίες από People