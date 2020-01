Οι φανατικοί των Friends δεν θα μπορούσαν να μην θυμηθούν φέτος μια από τις πιο γνωστές ατάκες της σειράς- το αστείο του Τσάντλερ για το 2020 στο παιδικό πάρτι της Έμα.

Στο επεισόδιο «The One with the Cake», τα Φιλαράκια μαζεύονται για να γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια της Έμα. Οι Ρος και Ρέιτσελ αποφασίζουν να κάνουν ένα πάρτι για την κόρη τους, που καταλήγει να κοιμάται την περισσότερη ώρα, προκαλώντας εκνευρισμό στους υπόλοιπους καλεσμένους.

Περισσότερο ενοχλημένοι από όλους είναι όμως οι Τσάντλερ και Μόνικα που λόγω του πάρτι, δεν κατάφεραν να πάνε το ρομαντικό ταξίδι που είχαν σχεδιάζει. Ο Ρος τούς ζητάει να τραβήξουν ένα βίντεο, για να το δει η Έμα όταν θα γίνει 18 ετών όπου και ακούγεται το διάσημο αστείο για το 2020.

Συγκεκριμένα λένε: «Γεια σου Έμα. Είναι το έτος 2020. Εξακολουθείς να απολαμβάνεις τον υπνάκο σου; Παρεμπιπτόντως είμαστε η θεία Μόνικα και ο θείος Τσάντλερ, μπορεί να μην μας αναγνωρίζεις επειδή δεν έχουμε μιλήσει στους γονείς σου εδώ και 17 χρόνια. Κάποτε ήμασταν παντρεμένοι αλλά μετά χάσαμε ένα σαββατοκύριακο και τα πράγματα στράβωσαν...εξαιτίας σου!».

Το «έτος 2020» της ατάκας έφτασε όμως, η μικρή Έμα όπως ήταν φυσικό μεγάλωσε και η ηθοποιός που την ενσάρκωνε αποφάσισε να απαντήσει στο αστείο του Τσάντλερ.

Η Νοέλ Σέλντον, που υποδυόταν την Έμα από το 2003 μέχρι το 2004 μαζί με την δίδυμη αδερφή της, Κάλι, έκανε στο Instagram μια ανάρτηση που ενθουσίασε τους φανς της σειράς, στην οποία φαίνεται να κρατά μια κούπα καφέ, έχοντας υποτίθεται πίσω της τον διάσημο καναπέ του Central Perk.

«Μόλις ξύπνησα από τον καλύτερο υπνάκο όλων των εποχών, ευτυχισμένο το 2020!!. Ελπίζω όλοι να έχετε μια υπέροχη χρονιά με φίλους, οικογένεια και γέλιο!!», έγραψε στο μήνυμά της, με την δίδυμη αδερφή της να σχολιάζει: «Επιτέλους».





Πριν από μερικούς μήνες, η Κάλι είχε επίσης μοιραστεί αναμνήσεις της από τα γυρίσματα, δημοσιεύοντας στον δικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το πλατό, όπου ποζάρει με τις Κόρτνεϊ Κοξ, Τζένιφερ Άνιστον και Λίζα Κούντροου.

Μετά την εμφάνισή τους στα Φιλαράκια, οι δυο αδερφές συνέχισαν την υποκριτική, και πρόσφατα έπαιξαν στο Us του Jordan Peele, ενώ έχουν επίσης εμφανιστεί στην τηλεοπτική σειρά Life και τις ταινίες μικρού μήκους Winner, Agorable, Maxwell και Rougarou.