Νεκρή ανήμερα των Χριστουγέννων και ακριβώς στην τρίτη επέτειο θανάτου του αδερφού της, Τζορτζ Μάικλ, βρέθηκε η αδερφή του Melanie Panayiotou.

Η Μέλανι Παναγιώτου, 55 χρόνων, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στο Χάμπστεντ του βορειοδυτικού Λονδίνου από τη μεγαλύτερη αδερφή της, Yioda ενώ τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

