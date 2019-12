Το δερμάτινο τζάκετ που φορούσε η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Grease επιστράφηκε στην ηθοποιό από τον άντρα που το αγόρασε στην δημοπρασία της για 243.200 δολάρια.

Ο οίκος δημοπρασιών Julien's Auctions είχε ανακοινώσει ότι το σύνολο της «Σάντι» που είχε υποδυθεί η Νιούτον, στο πλευρό του Τζον Τραβόλτα, πωλήθηκε για 405.700 δολάρια, διπλάσια χρήματα από ό,τι αναμενόταν. Αυτό ήταν ένα τα 500 κομμάτια που δημοπρατήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για το κέντρο θεραπείας που έχει ιδρύσει η ηθοποιός στην Αυστραλία.

Ωστόσο ο ανώνυμος αγοραστής αποφάσισε να το επιστρέψει στην Ολίβια Νιούτον Τζον, που δήλωσε ευγνώμων με την κίνησή του. «Δεν θα έπρεπε να κάθεται στην ντουλάπα ενός εκατομμυριούχου», δήλωσε ο αγοραστής. Βίντεο που κυκλοφόρησε, τον δείχνει χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό του, να κάνει έκπληξη στην ηθοποιό με το τζάκετ.

«Οι πιθανότητες να νικήσεις τον καρκίνο χρησιμοποιώντας τις τελευταίες θεραπείες είναι χίλιες φορές καλύτερες από κάποιον που εμφανίζεται ξαφνικά, αγοράζει το πιο διάσημο και αγαπημένο κομμάτι σου και στο επιστρέφει», είπε ο αγοραστής στην ηθοποιό, που με δάκρυα στα μάτια τον αγκάλιασε, λέγοντας: «Αυτό είναι το πιο γενναιόδωρο που θα μπορούσες να κάνεις για μένα. Νιώθω τόσο ευγνώμων και ενθουσιασμένη».

Η ηθοποιός, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 1992, φορούσε το συγκεκριμένο τζάκετ στην τελευταία σκηνή της ταινίας «Grease», όταν μαζί με τον Τζον Τραβόλτα είχαν τραγουδήσει μαζί τα θρυλικά πλέον «You're the One That I Want» και «We Go Together».

Στην δημοπρασία που έκανε πριν από ένα μήνα, συγκέντρωσε συνολικά 2.4 εκατομμύρια δολάρια. Η ηθοποιός ξεκίνησε πρόσφατα θεραπεία για τον καρκίνο της, που βρίσκεται στο τέταρτο στάδιο. Το 2012 ίδρυσε το Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre κοντά στη Μελβούρνη.

Με πληροφορίες από BBC