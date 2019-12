Αναπληρώτρια δασκάλα απολύθηκε από σχολείο στη Γιούτα καθώς φέρεται να έκανε bullying στον υιοθετημένο γιο του επαγγελματία χορευτή Louis van Amstel επειδή έχει γκέι γονείς.

Ο 47χρονος χορευτής και χορογράφος, που έγινε γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στο αμερικανικό Dancing With The Stars, κατηγορεί την δασκάλα πως έκανε bullying στον 11χρονο γιο του, τον οποίο έχει μπει στη διαδικασία να υιοθετήσει.

Με αφορμή την Γιορτή των Ευχαριστιών, η δασκάλα ρώτησε τους μαθητές στην τάξη για ποιο πράγμα νιώθουν ευγνωμοσύνη. Το αγόρι απάντησε πως αισθάνεται ευγνώμων «που θα υιοθετηθεί από τους δυο μπαμπάδες του», σύμφωνα με όσα είπε ο Louis van Amstel. Σε απάντηση, η δασκάλα φέρεται να είπε πως «δεν υπάρχει τίποτα για να νιώθεις ευγνώμων», κάνοντας στη συνέχεια ολόκληρο κήρυγμα στην τάξη σχετικά με την ομοφυλοφιλία.

Μετά το περιστατικό, η δασκάλα απολύθηκε.

Ο Louis van Amstel κατήγγειλε οργισμένος το περιστατικό σε μια σειρά από μηνύματα στα social media. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δασκάλα είπε στο παιδί πως « δυο άντρες που ζουν μαζί είναι αμαρτία». «Η αναπληρώτρια δασκάλα εξέφρασε πολύ ξεκάθαρα την γνώμη της πως δυο άντρες μαζί είναι λάθος, το ίδιο και η ομοφυλοφιλία», εξήγησε ο ίδιος.

Τρία κορίτσια φέρεται να ζήτησαν στη δασκάλα να σταματήσει, αλλά όταν εκείνη δεν το έκανε, πήγαν στην διεύθυνση για να παραπονεθούν. Όπως είπαν από το σχολείο στο Louis van Amstel, ενώ την συνόδευαν εκτός, η δασκάλα συνέχισε να υποστηρίζει τα λεγόμενά της. Εκπρόσωπος του σχολείο είπε «έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες».

I’m truly disgusted that the bully in this situation is a teacher in a public school.#equalrights #allfamilies #allfamiliesmatter