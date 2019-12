Το Cosmopolitan γράφει ιστορία με ένα εξώφυλλο όπου, για πρώτη φορά στην 35χρονη πορεία του περιοδικού, πρωταγωνιστεί ένα non female μοντέλο και συγκεκριμένα ο πασίγνωστος Jonathan Van Ness.

Κόντρα στη θεματολογία των «πικάντικων» tips, των νέων για διασημότητες, των τελευταίων τάσεων στη μόδα και σε ό,τι lifestyle είχε συνηθίσει το κοινό του, η βρετανική έκδοση του περιοδικού πήγε ένα βήμα παραπέρα, με ένα επαναστατικό εξώφυλλο που στόχο έχει να ανοίξει το δημόσιο διάλογο για τις ταυτότητες φύλου: Σε αυτό πρωταγωνιστεί ο Jonathan Van Ness – γνωστότερος ίσως από τη σειρά Queer Eye του Netflix ένα πρόγραμμα όπου πέντε «ειδήμονες» του είδους τους αναλαμβάνουν να μεταμορφώσουν ανθρώπους ώστε να κάνουν τη ζωή τους ομορφότερη και πιο εύκολη - ντυμένος γυναικεία.

O Van Ness που αυτοπροσδιορίζεται ως non binary και χρησιμοποιεί αρσενικού γένους αντωνυμίες, φιγουράρει με μία πορτοκαλί τουλένια δημιουργία του Christian Siriano και nike.

«Κομμωτής, χορευτής, γυμναστής, σταρ του Queer Eye, podcaster, ακτιβιστής, κωμικός: Ο Jonathan Van Ness έχει πολλές πλευρές. Η Amy Grier μιλάει μαζί του ενώ εκείνος προσθέτει στην ήδη εντυπωσιακή λίστα του την ιδιότητα του ''σταρ στο εξώφυλλο του Cosmopolitan''» γράφει χαρακτηριστικά η διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού.





«Πρώτο non female εξώφυλλο στα 35 χρόνια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το βρετανικό Cosmopolitan αναδεικνύει περισσότερες εκδοχές ομορφιάς για νέους LGBTQ» γράφει στο Twitter ο Van Ness.

First non female cover star in 35 years 🏳️‍🌈💗 thanks for having me 🏳️‍🌈💗@CosmopolitanUK showing more variations of beauty for young LGBTQ+ people YAS QUEEN photo by @Rachell_Smith pic.twitter.com/oSXbDHaK51