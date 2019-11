Η Αριάνα Γκράντε αντέδρασε με γέλια όταν έπεσε στη σκηνή, στη διάρκεια της τελευταία συναυλίας της στην Τάμπα της Φλόριντα.

Σε βίντεο που φαίνεται η στιγμή της πτώσης και δημοσίευσε στο Twitter ένας θαυμαστής της, η 26χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να περπατά πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, φορώντας over-the-knee μπότες με πολύ ψηλά τακούνια. Ένα παραπάτημα ωστόσο ήταν αρκετό για να χάσει την ισορροπία της, καταλήγοντας στην αγκαλιά ενός χορευτή της.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η Αριάνα Γκράντε βάζει τα γέλια με την πτώση της πριν συνεχίσει το τραγούδι και την υπόλοιπη χορογραφία της.

Μετά το σόου, η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε το βίντεο στον λογαριασμό της, γράφοντας: «Ω Θεέ μου. Κλαίω [σ.σ. από τα γέλια]. Τα πράγματα παραπήγαιναν καλά».

oh my. at least i still made the button. i’m crying. things were going too well. https://t.co/OuwXnTbQdo