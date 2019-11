Το απόγευμα της Τρίτης η Χίλαρι Κλίντον επισκέφθηκε τη Μέγκαν Μαρκλ στο Frogmore Cottage μετά από την «μυστική πρόσκληση» της Δούκισσας του Σάσεξ.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail και αναδημοσιεύει το περιοδικό People, οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν θερμά και πέρασαν αρκετές ώρες συζητώντας στην πριγκιπική κατοικία. Η Μαρκλ θυμήθηκετην επιστολή που είχε στείλει σε ηλικία μόλις 11 ετών στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ζητώντας του να παρέμβει για να απαγορεύσει μια σεξιστική διαφήμιση καθαριστικού πιάτων.

«Τρέφουν έναν αμοιβαίο σεβασμό η μία για την άλλη και ήταν μία πολύ γλυκιά, πολύ θερμή συνάντηση», είπε η ίδια πηγή. Ο πρίγκιπας Χάρι ήρθε λίγο αργότερα στην παρέα κρατώντας στα χέρια του τον 7χρονο Άρτσι. Η 72χρονη Κλίντον πήρε στην αγκαλιά της το «γαλαζοαίματο» μωρό και μίλησε για τον δικό της εγγονό, τον Τζάσπερ, που γεννήθηκε τον Ιούλιο.

Η είδηση της συνάντησης έρχεται μόλις λίγες ημέρες με την εκδήλωση θαυμασμού από την Κλίντον για την 38χρονη δούκισσα. «Ω Θεέ μου, θέλω να την αγκαλιάσω!», έλεγε ζωντανά στο ραδιόφωνο του BBC η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Σαν μητέρα θέλω να την αγκαλιάσω. Να της πω να αντέξει και να μην αφήσει τους "κακούς" να της ρίξουν την ψυχολογία. Συνέχισε, κάνε αυτό που νομίζεις ότι είναι σωστό».

