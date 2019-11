Η Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε ότι της έχουν απαγορεύσει να ερμηνεύσει τα τραγούδια της στα επερχόμενα American Music Awards.

Σε ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές της στα κοινωνικά μέσα, η τραγουδίστρια είπε ότι οι μάνατζερ Scooter Braun και Scott Borchetta δεν της επιτρέπουν να ερμηνεύσει τραγούδια από τα προηγούμενα άλμπουμ της των οποίων κατέχουν τα δικαιώματα. Ακόμα είπε ότι ντοκιμαντέρ στο Netflix με θέμα τη ζωή της διακυβεύεται επίσης. Οι Scooter Braun και Scott Borchetta δεν έχουν δώσει επίσημη απάντηση ακόμα.

Η Σουίφτ έκανε τους εν λόγω ισχυρισμούς μέσω ανάρτησης στο Twitter με τη λεζάντα: «Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω».

