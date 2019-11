Το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε το θέμα του πολυαναμενόμενου Met Gala για το 2020, και της έκθεσης μόδας που θα τo συνοδεύσει με τίτλο About Time: Fashion and Duration.

Στο πλαίσιο της 150ης επετείου του Met (Μητροπολιτικού Μουσείου της Τέχνης), η έκθεση θα ακολουθήσει τα ίχνη της υψηλής ραπτικής από το 1870 μέχρι σήμερα, με ένα παράλληλο ένα κόνσεπτ που οι διοργανωτές αποκαλούν «διαταραγμένο χρονοδιάγραμμα».

Αντλώντας έμπνευση από την ιδέα του φιλοσόφου Ανρί Μπεργκσόν για τη ροή του Χρόνου που συσσωρεύεται και παραμένει αδιαίρετος, το σόου θα εξερευνήσει τη σύνδεση της μόδας με τον Χρόνο, μέσα από το πρίσμα των γραπτών της Βιρτζίνια Γουλφ που θα λειτουργήσει, ερήμην της, σαν συγγραφέας - «φάντασμα». Παράλληλα, θα παρουσιαστεί μια νέα, μικρή ιστορία του συγγραφέα Μάικλ Κάνινγκαμ, ο οποίος είχε βραβευτεί για τη νουβέλα του «Οι ώρες», με έκδηλες αναφορές στην «Κυρία Ντάλαγουεϊ» της Γουλφ.

Η αντίληψη του Χρόνου λοιπόν θα σχετίζεται με τις στιλιστικές επιλογές της πιο λαμπερής βραδιάς: του ετήσιου φιλανθρωπικού γκαλά στο οποίο μπορεί κανείς να μπει μόνο με ειδική πρόσκληση. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 7 Μαΐου έως τις 7 Σεπτεμβρίου ενώ το γκαλά θα γίνει λίγες ημέρες νωρίτερα, όπως είθισται, το απόγευμα της 4ης Μαΐου.

Όπως εξηγεί ο διευθυντής του Met, Μαξ Χολέιν, «η εφήμερη φύση της μόδας», θα απασχολήσει την έκθεση, με αναδρομές και προς τις δύο κατευθύνσεις του χρόνου, αποκαλύπτοντας ότι η μόδα «μπορεί να είναι τόσο γραμμική όσο και κυκλική». Έτσι, στο πλαίσιο της ιστορίας 150 ετών του μουσείου, θα παρουσιαστεί η αδιόρατη συνέχεια της υψηλής ραπτικής και των μοτίβων - τάσεων που ακολουθούνται.

«Η μόδα είναι ανεξίτηλα συνδεδεμένη με τον χρόνο», λέει ο έφορος της σχεδιαζόμενης έκθεσης, Άντριου Μπόλτον. «Όχι μόνο αντανακλά και αντιπροσωπεύει το πνεύμα των καιρών, αλλά αλλάζει και αναπτύσσεται με τον χρόνο, λειτουργώντας σαν ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και ακριβές ρολόι. Μέσα από μία σειρά χρονολογιών, η έκθεση θα χρησιμοποιήσει την ιδέα της διάρκειας για να αναλύσει τις παροδικές στροφές και συσπάσεις της ιστορίας της μόδας».

Περίπου 160 κομμάτια θα εκτεθούν, με κάποια να αναδεικνύουν τους δεσμούς μεταξύ διαφορετικών περιόδων και γενεών. Για παράδειγμα ένα μαύρο, βελούδινο φόρεμα με πριγκιπικές γραμμές, του 1870, θα εκτεθεί πλάι στην χαρακτηριστική φούστα Bumster, δημιούργημα του χαρισματικού Αλεξάντερ ΜακΚουίν από το όχι και τόσο μακρινό 1995, έναν χρόνο πριν ξεκινήσει την συνεργασία του με τον οίκο Givenchy.

Η πασίγνωστη Βρετανίδα σχεδιάστρια Ες Ντέβλιν θα είναι υπεύθυνη για το design του σόου ενώ η διεξαγωγή του gala θα ανατεθεί από κοινού στα έμπειρα χέρια των Άννα Γουίντουρ, Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton), Έμα Στόουν, Μέριλ Στριπ και Λιν Μανουέλ Μιράντα.

