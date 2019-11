Η Έλεν Μίρεν δεν έχει σχέση με τον Κιάνου Ριβς αλλά δεν την ενοχλεί που πολλοί την μπέρδεψαν με την φημολογούμενη νέα σύντροφο του ηθοποιού.

Ο Κιάνου Ριβς εμφανίστηκε πρόσφατα στο κόκκινο χαλί του LACMA Art + Film Gala, συντροφιά με την Αλεξάντρα Γκραντ, την οποία κρατούσε από το χέρι και τα περιοδικά πήραν φωτιά κάνοντας λόγο για τη νέα σχέση του ηθοποιού.

Η 46χρονη καλλιτέχνης, που έχει λευκά μαλλιά και παρόμοιο κούρεμα με την Έλεν Μίρεν, κατάφερε να προκαλέσει τεράστια σύγχυση στους χρήστες των social media που νόμιζαν πως πρόκειται για την 70χρονη ηθοποιό.

«Το είδα», σχολίασε η Έλεν Μίρεν, σχετικά με τον χαμό στο Twitter γύρω από τη νέα σύντροφο του Κιάνου Ριβς και την ομοιότητα που έχουν. «Ήταν πολύ κολακευτικό για εμένα, επειδή προφανώς είναι αξιολάτρευτη», πρόσθεσε η ίδια, μιλώντας στο ΕΤ στην πρεμιέρα του «The Good Liar» στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξήγησε, με τον Κιάνου Ριβς γνωρίζονται, σημειώνοντας πως τρέφει μόνο αγάπη για εκείνον. «Τον γνωρίζω πολύ καλά. Έκανε μια ταινία με τον σύζυγό μου και είναι απλώς ο πιο αξιαγάπητος και τρυφερός άνθρωπος», είπε η Έλεν Μίρεν, αναφερόμενη στο θρίλερ «The Devil's Advocate» του 1997. Η ηθοποιός είναι παντρεμένη εδώ και 22 χρόνια με τον Τέιλορ Χάκφορντ, που σκηνοθέτησε την συγκεκριμένη ταινία.

Did anyone else thought when they saw the image of Keanu Reeves with his new partner that she looked like Helen Mirren at first? xD



Regardless, I'm very happy for Keanu and hope him and Alexandra have a very loving relationship as they have known each other for a long time ❤️