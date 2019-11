Η Έλεν Ντε Τζένερις θα βραβευθεί για την 25χρονη καριέρα της στην αμερικανική τηλεόραση στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών, τον Ιανουάριο.

Η 61χρονη ΝτεΤζένερις θα είναι το δεύτερο πρόσωπο που θα τιμηθεί με το βραβείο Κάρολ Μπέρνετ, το οποίο έχει απονεμηθεί μονάχα στην ίδια την Αμερικανίδα ηθοποιό.

Ellen DeGeneres will be receiving a special honor at the 2020 Golden Globe Awards #CarolBurnettAwards #ellendegeneres #GoldenGlobeshttps://t.co/K4cU5rNuSZ pic.twitter.com/vVMugxmeYr