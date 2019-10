Μετρώντας μόλις δυο ημέρες στο Instagram, η Τζένιφερ Άνιστον κατάφερε να εκθρονίσει τους Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι κατακτώντας το ρεκόρ Γκίνες για τους 1 εκατ. followers στο γρηγορότερο χρόνο- πέντε ώρες και 16 λεπτά.

Η διάσημη Ρέιτσελ των Friends έχει καταφέρει να γίνει θέμα συζήτησης παγκοσμίως για την πρωτοφανή ανταπόκριση στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα, με τους ακολούθους να ξεπερνούν πλέον τα 11 εκατομμύρια.

Congratulations to Jennifer Aniston who now holds the record for the fastest time to reach one million followers on @instagram - just 5 hrs and 16 mins⏱️ https://t.co/sx2yutwEWL