Ο Σκότι Μπάουερς ισχυριζόταν ότι είχε ερωτικές σχέσεις με την αφρόκρεμα των σταρ του κλασικού Χόλιγουντ. Μεταξύ αυτών που έλεγε χαρακτηριστικά ότι έχει «κουτουπώσει» ήταν ο Κάρι Γκραντ, η Λάνα Τέρνερ, η Βίβιαν Λι, ο Σπένσερ Τρέισι, ο ισχυρός ανήρ του FBI, Τζέι Έντγκαρ Χούβερ, καθώς και ο Δούκας και η Δούκισσα του Γουίνδσορ.

Η μυστική «καριέρα» του Μπάουερς (ο οποίος έφερε το προσωνύμιο «αρσενική μαντάμ των σταρ») στα παρασκήνια του Χόλιγουντ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μόλις το 2012 όταν εκδόθηκαν τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματά του με τον τίτλο "Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars" (Οι περιπέτειες μου στο Χόλιγουντ και οι μυστικές σεξουαλικές ζωές των σταρ).

Ο Μπάουερς με στολή πεζοναύτη μετά την λήξη του πολέμου το 1945.

Μεταξύ των ιστοριών που αφηγείται στο βιβλίο του ο Μπάουερς και θα μπορούσαν να προέρχονται από τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά του '40 και του '50 που ασχολούντο με τα «άπλυτα» των σταρ, ξεχωρίζει το θεαματικό τρίο που λέει ότι είχε κάνει ο πρώην πεζοναύτης, βενζινοπώλης και μπάρμαν με την Άβα Γκάρντνερ και την Λάνα Τέρνερ, ενώ το σεξ που έκανε με την Βίβιαν Λι ήταν τόσο θορυβώδες που μια φορά είχαν ξυπνήσει τον σκηνοθέτη Τζορτζ Κιούκορ που κοιμόταν δύο δωμάτια πιο πέρα.

Στο βιβλίο του ισχυριζόταν επίσης ότι τόσο η Κάθριν Χέμπορν όσο και ο Σπένσερ Τρέισι ήταν γκέι και η φημισμένη ερωτική ιστορία τους ήταν στημένη από τα στούντιο του Χόλιγουντ, με την πολύτιμη αρωγή του ίδιου που φρόντιζε να βρίσκει και για τους δύο ερωτικούς παρτενέρ του ίδιου φύλου. Όπως έγραφε, είχε κοιμηθεί και ο ίδιος με τον Τρέισι ενώ είχε εξασφαλίσει τη συντροφιά πάνω από 150 κοριτσιών για την Χέμπορν.

Ο Μπάουερς έλεγε ότι είχε κοιμηθεί τόσο με τον Κάρι Γκραντ όσο και με τον Ράντολφ Σκοτ, μπαίνοντας ανάμεσα στο πιο διάσημο «μυστικό ζευγάρι» του Χόλιγουντ:

Όπως είχε επισημανθεί και κατά την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου, όλοι όσοι αναφέρονταν στο βιβλίο ήταν ήδη νεκροί προ πολλού ενώ ο βιογράφος του Σπένσερ Τρέισι, Τζέιμς Κέρτις είχε δηλώσει: «Ο Μπάουερς είναι γεμάτος εντυπωσιακές ιστορίες και αποκαλύψεις, όλες τους αδύνατον να επαληθευτούν». Ο Κέρτις πάντως είχε επαληθεύσει το γεγονός ότι η Χέμπορν τουλάχιστον, είχε μια «ενεργή γκέι ζωή».

Ισχυριζόταν επίσης ότι αυτός είχε «ζευγαρώσει» τον Κάρι Γκραντ με τον Ροκ Χάντσον και ότι είχε κοιμηθεί με τον περιβόητο διευθυντή του FBI, Τζέι Έντγκαρ Χούβερ («Ήταν ντυμένος τραβεστί») αλλά και με τον Δούκα και την Δούκισσα του Γουίνδσορ, την κυρία Γουόλις Σίμσον, για την οποία έγραφε ότι ήταν μια «κυρία με α**ίδια».

Ο Σκότι Μπαόυερς πριν από μερικά χρόνια, με φόντο το Λος Άντζελες

Ακόμα και ο διάσημος σεξολόγος Άλφρεντ Κίνσεϊ λέγεται ότι είχε εκπλαγεί από τα σεξουαλικά κατορθώματα του Σκότι Μπάουερς και τον είχε αναζητήσει κάποτε για να τον υποβάλλει σε τεστ. Εκείνος δέχτηκε με χαρά και όπως έλεγε αργότερα, «τσέκαρε» κάθε πιθανή σεξουαλική πράξη στη λίστα του Κίνσεϊ: «Πράγματα που θεωρούσε ασύλληπτα ακατόρθωτα, εγώ τα είχα σκεφτεί και τα είχα κάνει ήδη».

Παρότι βρισκόταν στην καρδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο Μπάουερς είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι είχε τόσο έντονη σεξουαλική ζωή που δεν προλάβαινε να δει ταινίες: «Μια ταινία διαρκεί ένα δίωρο περίπου. Εγώ ήμουν απασχολημένος κάθε λεπτό».

Με στοιχεία από τον Guardian