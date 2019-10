Το ντεμπούτο της Τζένιφερ Άνιστον στο Instagram, με μια φωτογραφία από όλα Τα Φιλαράκια μαζί, έφερε εκατομμύρια followers σε λίγες ώρες αλλά και τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα λόγω της τεράστιας ανταπόκρισης.

Ο λογαριασμός της διάσημης Ρέιτσελ, που εδώ και καιρό αντιστεκόταν στα social media, έχει καταφέρει μέσα σε λίγες ώρες να αγγίξει τους 6.7 εκατομμύρια ακολούθους, αλλά πολύ γρήγορα οι θαυμαστές της άρχισαν να παραπονιούνται πως δεν μπορούν να την ακολουθήσουν.

Γελώντας με τις τεχνικές δυσκολίες που ανέφεραν μαζικά οι φανς της στα σχόλια της φωτογραφίας, η Τζένιφερ Άνιστον κάποια στιγμή απάντησε: «Συγγνώμη, νομίζω πως το έσπασα».

Η διάσημη ηθοποιός επέλεξε για πρώτη ανάρτηση να δημοσιεύσει μια πρόσφατη φωτογραφία της με τους υπόλοιπους συμπρωταγωνιστές της στα Φιλαράκια, Κόρτνεϊ Κοξ, Ματ Λε Μπλανκ, Λίζα Κούντροου, Ντέιβιντ Σουίμερ και Μάθιου Πέρι - ένα φωτογραφικό reunion που οι φανς των Friends περίμεναν από καιρό. «Και τώρα είμαστε επίσης Instagram Φιλαράκια στο Instagram. Γεια σου Instagram», έγραψε στη λεζάντα.

Οι τεχνικές δυσκολίες πήραν τέτοιες διαστάσεις που ασχολήθηκε άμεσα το Instagram με την επίλυσή τους, με εκπρόσωπο της πλατφόρμας να ζητά συγγνώμη για το πρόβλημα. «Γνωρίζουμε πως κάποιοι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν την σελίδα της Τζεν, το επίπεδο ενδιαφέροντος είναι απίστευτο. Εργαζόμαστε προς επίλυση του θέματος και ελπίζω γρήγορα να λειτουργήσει σωστά», ανέφερε μιλώντας στο Page Six.

Το ντεμπούτο της Τζένιφερ Άνιστον στα social media δεν ενθουσίασε μόνο τους θαυμαστές της, αλλά και πολλούς διάσημους φίλους της, ανάμεσά τους οι Ρις Γουίδερσπουν, Κέιλι Κουόκο, Μιντι Κόλινγκ, Ολίβια Γουάιλντ ενώ την ακολούθησε επίσης ο πρώην της, Τζάστιν Θερού.

Για την ιστορία, η Τζένιφερ Άνιστον κατάφερε να καταρρίψει το ρεκόρ ταχύτητας του ενός εκατομμυρίου followers που είχαν κάνει οι πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ όταν έκαναν λογαριασμό στο Instagram. Το βασιλικό ζεύγος έφτασε το συγκεκριμένο νούμερο μέσα σε πέντε ώρες και 45 λεπτά, ενώ η Τζένιφερ Άνιστον σε λιγότερο.

she joined instagram, she posted a photo of her and her friends, she broke instagram, and now she is trending worldwide. she is Jennifer Aniston pic.twitter.com/N2tDNfiFK7