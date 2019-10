Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κάρολ, που είχε βραβευθεί με Χρυσή Σφαίρα και Τόνι ενώ υπήρξε επίσης υποψήφια για βραβείο Όσκαρ.

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός, που ήταν 84 ετών, είχε πρωταγωνιστήσει την δεκαετία του 1960 στο «Julia», την πρώτη τηλεοπτική σειρά με επίκεντρο μια μαύρη γυναίκα.

Επίσης ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε Βραβείο Τόνι Καλύτερης Ηθοποιού το 1962 για το μιούζικαλ «No Strings» στο Μπρόντγουεϊ. Συνέχισε ούσα υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 1975 με την ταινία «Claudine».

Στη δεκαετία του 1980, υποδύθηκε την Dominique Deveraux στην τηλεοπτική επιτυχία «Δυναστεία».

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, η Νταϊάν Κάρολ έπασχε από καρκίνο και πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες την Παρασκευή.

A trailblazing actress with a captivating voice, Diahann Carroll lent her talents to films like "Carmen Jones" and "Porgy and Bess." In 1975, she received an Oscar nomination for Best Actress for her role in “Claudine.” Her legacy lives on. pic.twitter.com/2X2xjl4sBj — The Academy (@TheAcademy) October 4, 2019

We are sad to say goodbye to a true icon, Diahann Carroll. The first African-American Tony winner in a leading role, winning for her performance in No Strings in 1962. #DiahannCarroll pic.twitter.com/C9VCzwuJmt — The Tony Awards (@TheTonyAwards) October 4, 2019

"If you're not invited to the party, throw your own." Rest in peace, Diahann Carroll, an awe-inspiring entertainer and courageous trailblazer who broke through the color barriers of the entertainment world and became nothing less than a star. pic.twitter.com/nkMAvmUP1K — Tribeca (@Tribeca) October 4, 2019

Η Κάρολ Νταϊάν Τζόνσον, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, είχε γεννηθεί το 1935 στη Νέα Υόρκη, όπου έκανε μόντελινγκ μέχρι 15 ετών ενώ φέρεται να ήταν επίσης μοντέλο για μια από τις μαύρες κούκλες Barbie. Στην ηλικία των 19 ετών, κέρδισε τον πρώτο της ρόλο στο Χόλιγουντ, πλάι στην Ντόροθι Ντάντριτζ στο «Carmen Jones».

Βίωσε ρατσισμό και στο Χόλιγουντ και επί σκηνής ως τραγουδίστρια. Στην αυτοβιογραφία της, είχε περιγράψει λεπτομερώς μια συναυλία όπου ο μαέστρος τής είχε πει πως το κοινό δεν ήθελε να ακούει ένα μαύρο άτομο να τραγουδά. Του αντιμίλησε, κάλεσε την αστυνομία και τελικά ο μαέστρος απομακρύνθηκε από το σόου.

Επιστρέφοντας στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνίστησε στο «Porgy and Bess» δίπλα στους Σίντνεϊ Πουατιέ, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και Ντόροθι Ντάντριτζ. Επίσης εμφανίστηκε στις ταινίες «Paris Blues» με τον Πολ Νιούμαν και «Hurry Sundown» με τους Μάικλ Κέιν και Τζέιν Φόντα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, έπαιξε τον ομώνυμο ρόλο της Τζούλια που της χάρισε Χρυσή Σφαίρα το 1969. Τότε είχε πει πως η σειρά ήταν «μια ευκαιρία να πεις κάτι διαφορετικό για την μαύρη κοινότητα. Έμεινα κατάπληκτη από τον αριθμό των ανθρώπων που δεν είχα ιδέα πως υπήρχε μαύρη μεσαία τάξη».

Στην τηλεοπτική σειρά «Τζούλια».

Οι Χάλι Μπέρι και Άντζελα Μπάσετ είναι ανάμεσα στις ηθοποιούς που την έχουν επικαλεστεί ως έμπνευση για τις καριέρες τους.

Η Νταϊάν Κάρολ είχε παντρευτεί τέσσερις φορές, είχε μια θυελλώδη σχέση με τον Σίντνεϊ Πουατιέ για εννέα χρόνια και αρραβωνιάστηκε τον Βρετανό παραγωγό Ντέιβιντ Φόστερ, κάτι που είχε περιγράψει ως ένα από τα καλύτερα πράγματα που της συνέβησαν ποτέ.

Με πληροφορίες από BBC