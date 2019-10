Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα με τον Τομ Κρουζ για να συζητήσουν τοποθεσίες για γυρίσματα, για τη νέα ταινία του διάσημου ηθοποιού.

Ο Ζελένσκι, που υπήρξε ένας πολύ δημοφιλής ηθοποιός στη χώρα του πριν από την εκλογή του στον προεδρικό θώκο της Ουκρανίας τον Απρίλιο, μίλησε στον πρωταγωνιστή του Mission Impossible για την εμπειρία του στον κινηματογράφο, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε η ουκρανική προεδρία.

Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου διακρίνεται ο Ζελένσκι να γελάει στο γραφείο του μαζί με τον Τομ Κρουζ, που είναι επίσης χαμογελαστός. Όταν ο Τομ Κρουζ μπήκε στο χώρο, ο Ουκρανός πρόεδρος τού είπε, «Είσαι ωραίος!», σύμφωνα με αποσπάσματα του βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία. Ο ηθοποιός γέλασε και απάντησε: «Πληρώνει τους λογαριασμούς μου».

