Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «βρωμόστομη» την σύζυγο του Τζον Λέτζεντ, Κρίσι Τέιγκεν, και η απάντησή της έγινε viral.

Σε μια σειρά από μηνύματα στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε τόσο στον Τζον Λέτζεντ αλλά και στην Κρίσι Τέιγκεν, επειδή δεν του έδωσαν εύσημα που στηρίζει την μεταρρύθμιση των φυλακών.

Αποκαλώντας τον διάσημο τραγουδιστή «βαρετό», ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως δεν είδε κανέναν τους (σ.σ. από το ζευγάρι) «τριγύρω όταν χρειαζόμασταν βοήθεια για περάσουμε την μεταρρύθμιση».

«Ο μουσικός Τζον Λέτζεντ και η βρωμόστομη γυναίκα του λένε τώρα πόσο καλή είναι [σ.σ. η μεταρρύθμιση]- αλλά δεν τους είδα πουθενά τριγύρω όταν χρειαζόμασταν βοήθεια να την περάσουμε», έγραψε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Τραμπ.

....musician @johnlegend, and his filthy mouthed wife, are talking now about how great it is - but I didn’t see them around when we needed help getting it passed. “Anchor”@LesterHoltNBC doesn’t even bring up the subject of President Trump or the Republicans when talking about....