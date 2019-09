Μπορεί να ήταν το μεγάλο του ντεμπούτο στο Χόλιγουντ, αλλά φαίνεται πως ο Ορλάντο Μπλουμ δεν έβγαλε πολλά χρήματα πρωταγωνιστώντας στην τριλογία του «The Lord of the Rings».

Ο 42χρονος ηθοποιός έγινε παγκοσμίως διάσημος μέσα από τον ρόλο του Legolas στις ταινίες «The Fellowship of the Ring», «The Two Towers» και «The Return of the King» από το 2001 μέχρι το 2003.

Η τριλογία έκανε εισπράξεις περίπου 2.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, αλλά η αμοιβή του Ορλάντο Μπλουμ απείχε πολύ από αυτό το ποσό.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός αποκάλυψε πως πήρε μόνο 175.000 δολάρια για την συμμετοχή του και στις τρεις ταινίες. «Τίποτα, δεν πήρα τίποτα, 175 χιλιάρικα», δήλωσε καλεσμένος στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν.

Σε κάθε περίπτωση, δηλώνει πως δεν έχει καμία πικρία με την αμοιβή. «Κοίτα, ήταν το καλύτερο δώρο της ζωής μου. Πλάκα μου κάνεις; Θα το έκανα ξανά για τα μισά λεφτά», σχολίασε ο Ορλάντο Μπλουμ.