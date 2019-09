Μηνύσεις κατατέθηκαν εναντίον πολλών καλλιτεχνών και influencers, που είχαν εμπλακεί στο φιάσκο του Fyre Festival, ανάμεσά τους οι Κένταλ Τζένερ, Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Μπέλα Χαντίντ.

Το Fyre Festival, μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες απάτες, έσκασε στα social media τον Απρίλιο του 2017 και διαφημιζόταν ως το «exclusive event» της δεκαετίας, υποσχόμενο πολυτελείς σκηνές και μεζονέτες, διάσημους τραγουδιστές, εκπληκτικό φαγητό και μια πλειάδα celebrities και influencers, με τα εισιτήρια να κοστίζουν μέχρι και 12.000 δολάρια έκαστο.

Το φιάσκο αποκαλύφθηκε όταν κατέφτασαν οι πρώτοι vip, με τα κινητά τους έτοιμα για τις τέλειες instagram πόζες. Εκείνο που αντίκρισαν όμως ήταν σωροί σκουπιδιών, μισοστημένες σκηνές, απαίσια fast food γεύματα, βρώμικες και ελάχιστες τουαλέτες, ποντίκια, ενώ κάποιοι δεν είχαν καν πού να μείνουν καθώς οι σκηνές τους δεν ήταν έτοιμες ή ήταν γεμάτες λάσπη οπότε διανυκτέρευσαν έξω σε σλίπινγκ μπαγκς.

Here's the dinner they fed us tonight. Literally slices of bread, cheese, and salad with no dressing. #fyrefraud #fyrefestival #dumpsterfyre pic.twitter.com/NmNXakSFlq