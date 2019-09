Σοκαρισμένοι έμειναν αρκετοί τηλεθεατές με την παραμορφωμένη εμφάνιση του Μίκι Ρουρκ, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Good Morning Britain και, όπως ήταν φυσικό, το Twitter πήρε φωτιά.

Ο 66χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της βρετανικής εκπομπής, όπου μίλησε στους οικοδεσπότες Σουζάνα Ράιντ και Πιρς Μόργκαν, έχοντας στην αγκαλιά του ένα από τα σκυλιά του. Το μαύρο πουκάμισο που φορούσε ήταν ανοιχτό μέχρι την κοιλιά, αποκαλύπτοντας τα πολλά τατουάζ στο σώμα του.

Εκείνο όμως που έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το πρόσωπο του Μίκι Ρουρκ, που έχει παραμορφωθεί από τις πλαστικές επεμβάσεις, κάτι που παρατήρησαν αμέσως οι τηλεθεατές, οι οποίοι και άρχισαν να κατακλύζουν το Twitter με αρνητικά σχόλια καθώς δυσκολεύονταν να τον αναγνωρίσουν.

«Ποιος στην ευχή είναι αυτός; Δεν μοιάζει καθόλου με τον Μίκι Ρουρκ», «Λοιπόν, ακούγεται σαν τον Μίκι, αλλά δεν του μοιάζει, τι έκανε;», «Μην τον βάλετε πουθενά κοντά σε εστία ζέστης, θα λιώσει το πρόσωπό του», «Τι στο διάολο έπαθε το πρόσωπο του Μίκι;», «Το πρόσωπό του είναι εφιάλτης! Και ήταν τόσο σέξι στις "9 1/2 Εβδομάδες"!», ήταν μερικά από τα σχόλια των χρηστών.

What has he done to his face?? #gmb — Chan Dutton (@vamplacey) September 2, 2019

#GMB Mickey Rourke what does he look like don’t put him anywhere near heat is face will melt 🙈 — Alan Elwell (@elwell_alan) September 2, 2019

Well. Sounds like Micky Rourke. Doesn’t look like him 😂 what on earth as he done 😱#GMB — GeorgiaR (@fritterydell) September 2, 2019

#GMB who even was that?? He didn't look anything like Mickey Rourke 😂😂 — mrsfedup (@mrsfedup3) September 2, 2019





Η εμφάνισή του δεν ήταν όμως το μοναδικό πράγμα που σχολιάστηκε ως άκρως περίεργη, αφού κάτι ανάλογο συνέβη και με την συνέντευξη, στην οποία ο Μίκι Ρουρκ ουσιαστικά δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις που του έγιναν.

Δείτε το βίντεο: