Ο Μάρλον Μπράντο με τον Μάικλ Τζάκσον μίλησαν κάποτε για το σεξ, τις σχέσεις και τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εναντίον του τραγουδιστή σε μια συζήτηση, που έρχεται σήμερα στο φως μέσω ενός νέου podcast.

Η συνάντησή τους είχε γίνει το 1994, την περίοδο που ο Τζάκσον ήταν υπό έρευνα για κακοποίηση ανηλίκου, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Λεπτομέρειες της συζήτησής του αποκαλύφθηκαν στο «Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson» όταν ο Μπράντον Όγκμπορν, ένας από τους παραγωγούς του σόου, βρήκε μια μαγνητοφώνηση ένορκης κατάθεσης και διασταύρωσε την αυθεντικότητά της με την εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες. Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ακούσει για μια «ιδιαίτερη σχέση» μεταξύ Μάρλον Μπράντο και Μάικλ Τζάκσον, καθώς φήμες ήθελαν τον Τζάκσον να διδάσκει χορό στον Μπράντον και εκείνος να του μαθαίνει υποκριτική. Επίσης ο γιος του, Μίκο Μπράντο, ήταν μέλος της προσωπικής ασφάλειας του τραγουδιστή.

We have unearthed a 1994 interview between Marlon Brando and Jackson prosecutors. The transcript holds information that has never come to light, and on Sunday, we reveal its contents in our final episode of #TelephoneStories, only on @hearluminary.https://t.co/L9Efxdqd1r?